دولة الإعدامات.. الموت مصير كل كوري شمالي يقوم بهذا الأمر

أظهر تقرير صحفي نشرته صحف كوريا الجنوبية عن ما يجري في جارتها الشمالية، في ظل الحكم الديكتاتوري المرعب الذي يحاسب الناس على أنفاسهم.

وفي التقرير، كشف أن الأمن في كوريا الشمالية قام بتنفيذ الأوامر بإعدام الناس على أتفه الأمور، حيث تم إعدام الكثيرين بتهم تتعلق بالمخدرات سواء تناولها أو الاتجار بها وهذا الأغلب في حالات الإعدام، لكن ذلك ليس السبب التافه.

ولكن السبب التافه أو على رأي الصحف الكورية الجنوبية، أمر حق لأي شخص، هو ما تمثل في إعدام الشماليين لمشاهدتهم مقاطع فيديو من وسائل إعلام كورية جنوبية.

علاوة على أن الأسباب الأخرى للإعدامات، جاءت بسبب ممارسة أنشطة دينية، وهي دولة لا تدين إلا بدين الزعيم كيم يونج أون، ولا يسمح فيها بمظاهر العبادة.

وتعد كوريا الشمالية أسوأ بلاد الأرض في سجل قمع الحقوق والحريات، حيث شبه لايوجد حقوق على الإطلاق هناك.

وجمع التقرير الكوري الجنوبي، شهادات من الناس خلال الفترة من 2017 إلى 2022 لأكثر من 500 شخص كوري شمالي فروا من بلدهم، بسبب ما يلاقوه.