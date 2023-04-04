أمي لا يا رامز.. وخوفت على ابني.. شاهد أبرز ما جاء بحلقة نهال عنبر وحسام الحسيني بمقلب رامز نيفر إند

حلت الفنانة نهال عنبر ونجلها الفنان حسام الحسيني، ضيوف على برنامج رامز نيفر إند، أمس الإثنين.

عاملة فيها فارسة الصحراء

وسخر رامز جلال، من الفنانة نهال عنبر، وابنها الفنان حسام الحسيني، قائلا “دي جاية لبسة بيجامة، وعاملة فيها فارسة الصحراء”.

واستكمل مقدم برنامج “رامز نيفر اند”، “انت رايح مع ماما حديقة الاطفال”.

هروب الفنانة نهال عنبر وحسام الحسيني بعد رؤية ثور "رامز نيفر اند"

دخلت الفنانة نهال عنبر، ونجلها الفنان حسام الحسيني في حالة رعب، وسارعا بالهروب فور رؤيتهما ثور برنامج “رامز نيفر اند”.

مشهد مرعب .. الثور يهاجم نهال عنبر وابنها

تعرضت الفنانة نهال عنبر، ونجلها حسام الحسيني، لمشهد خطير خلال تواجدهما في حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من تقديم الفنان رامز جلال.

بـ التورتة في وشه .. رامز جلال يسخر من نجل نهال عنبر

استغل الفنان رامز جلال، انشغال حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر في هجوم الثور على المطعم، للسخرية منه من خلال إلقاء التورتة في وجهه، خلال تواجدهما ضيوفا الليلة في حلقة برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

أمى لأ .. ضرب ابن نهال عنبر لـ رامز جلال

قامت الفنانة نهال عنبر، والفنان حسام الحسيني، بالإعتداء بالضرب على رامز جلال بعد كشف مقلب برنامج “رامز نيفر اند”، ليقول حسام الحسيني “امي لا يا رامز”

نهال عنبر عن مقلب "رامز نيفر إند": خوفت على ابني

علقت الفنانة نهال عنبر، بعد اكتشاف مقلب “رامز نيفر اند”، قائلة “خوفت على ابني أكتر مني، وأنا مكنتش أعرف أنه مقلب، وأصلا سألت قالولي أن رامز لازم يبقى معاه حد رياضي عشان المقالب اللي بتحصل دي، فأكيد مش أنا".