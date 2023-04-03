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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرسي مطروح .. قافلة طبية مجانية بقرية أبو لهو البحري

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن تواجد قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية أبو لهو بحري التابعة للمركز يومي الاثنين والثلاثاء ٣ و ٤ أبريل الجاري ، بمتابعة من رئيس القرية .

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واضاف ان القالفة تضم أطباء من تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح .

وأكد «عبد المجيد»، بأن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان 

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح لرئيس قرية أبو لهو بحري علي ضرورة اعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الاعلان علي صفحات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

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