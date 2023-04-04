برلماني: الزراعة التعاقدية تسهم في تقليل استيراد أعلاف الدواجن

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل جاهدة علي تلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية لا سيما الأساسية والتي أبرزها الدواجن والبيض وغيرها، لافتا إلي أن الدولة تتحمل أعباء عدة لتلبية هذه المتطلبات.

توفير الاحتياجات الغذائية

أضاف “ عبد الفتاح” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف دواجن، من أهم الخطوات الداعمة لتوفير وجبة أساسية ضمن الاحتياجات الغذائية للمواطنين وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الكريم وفي ظل الاستهلاك العالي للمواطنين.

و عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم صناعة الدواجن، أشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن وزارة الزراعة تنفذ استراتيجية الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل منها فول الصويا والذرة الصفراء والذرة الشامية وأعلاف الدواجن بشكل عام، من أجل نمو هذه الصناعة وانتعاشها.

وتابع النائب، كما أن اتباع خطة الزراعة التعاقدية يهدف إلي تقليل استيراد الأعلاف ومن ثم توفير مزيد من العملة الصعبة في ظل العديد من التحديات الاقتصادية العالمية.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 24/3/2023 حتى 30/3/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 80 مليون دولار.



وأضاف ان الإفراج شمل 114 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 45 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 34 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 5 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 30مارس 2023) 3.547مليون طن منهم 2.540مليون طن ذرة ، 1.007 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 1.751مليار دولار.



وأضاف "القصير" أن ذلك يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وتنفيذا لتوجيهات د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.