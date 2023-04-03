أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 3 أبريل 2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 3 ابريل 2023.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

اسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 99 و 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 55 و 56 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 88 و 90 جنيهات للكيلو.

اسعار البيض اليوم





وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 90 و 91 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 97 و 98 جنيه للكرتونة، البلدي ما بين 102 و 103 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 11 و 12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 8 و 9 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.





