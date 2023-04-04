الشباب والرياضة بسوهاج تنفذ 245 دورة رمضانية بمختلف الألعاب

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تواصل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة التي تعقد طوال شهر رمضان المبارك.

بمختلف مراكز الشباب والرياضة بجميع مدن وقرى المحافظة، والتي تنوعت ما بين دورات في كرة القدم الخماسي، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وندوات دينية وثقافية.

محافظة سوهاج

وأوضح محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المديرية تنظم خلال شهر رمضان المبارك عدد 170 دورة رمضانية في كرة القدم الخماسي، و45 دورة في تنس الطاولة، و20 دورة في البلياردو، و5 دورات في الكرة الطائرة، و5 دورات في كرة السلة.

وأشار إلى تنظيم دورة رمضانية في كرة القدم للسيدات ضمن مشروع "ألف بنت ألف حلم"، بالإضافة إلى تنظيم دورات رمضانية للأحياء الشعبية والأندية الصغيرة للمرحلة السنية من 20 إلى 30 سنة بمشاركة 111 فريق على مستوى 11 إدارة فرعية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يجري تنفيذ أمسيات رمضانية بمراكز الشباب، تتضمن أنشطة دينية وثقافية، ومسابقات في حفظ القرآن الكريم، وندوات تثقيفية، فضلا عن تنفيذ جلسات للحوار مع الشباب، والاحتفال بيوم اليتيم بنادي سوهاج الرياضي.