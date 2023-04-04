عمل مبدع.. ريم مصطفى تهنئ صناع مسلسل كامل العدد

أشادت الفنانة ريم مصطفى، بمسلسل “كامل العدد”، وهنأت صناعه ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “من أجمل الحاجات في ومضان ٢٠٢٣ الف مبروك دينا، وصاحبة السعادة اسعدتينا كالعادة مبروك لكل زمايلي والقائمين على هذا العمل المبدع”.

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.