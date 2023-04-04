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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية بطيبة تنظم زيارة علمية لمعبد الأقصر

كلية تكنولوجيا الخدمات
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنو

 

نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، زيارة ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر، لمعبد الأقصر تماشيا مع الدراسة النظرية للعام الجامعي 2022-2023.

وذلك تحت إشراف الدكتور سلامة عمار محمد، الأستاذ المساعد ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر والمدرس المساعد، سارة والمعيدة هاجر أحمد، أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية،. و تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وأ.د محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وأوضح الدكتور سلامة عمار، أن الزيارة تناولت تعريف الطلاب على أهم العناصر المكونة لإتجاه السائح Tourist attitude والتي تتمثل في الجانب المعرفي والتأثيري ومدي الاستجابة في التعامل مع الأثر والمرشد السياحي من خلال إستقراء سلوك السائح Tourist Behavior في التعامل مع الأثر بالتطبيق علي معبد الأقصر.

وأشار عمار إلى أنه جرى تكوين مجموعات من الطلاب فيما بينهم وسجلوا ملاحظات حول تعامل السائح مع الأثر ومدي استجابة السائح لشرح المرشد، واهتمامه بالقيمة الأثرية والحضارية لمعبد الأقصر، من خلال الملاحظة دون التداخل مع السائح، ومن ثم تصميم استبيان للتعرف علي رغبات السائحين وميولهم، بناء على الملاحظات التي دونتها كل مجموعة من الطلاب والطالبات.

وتابع: استهدفت الزيارة أيضا كيفية إستنباط إتجاه السائح والعناصر المكونة لهذا الاتجاه، وكيفية استقراء سلوك السائح من خلال الملاحظة في إطار التطبيق العملي لمادة سلوك السائح، لضمان عمل ربط الإطار النظري بالإطار  التطبيقي لمقرر سلوك السائح لدى الطلاب والطالبات.

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الأقصر معبد الأقصر السياحة والسفر رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة ميدانية

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