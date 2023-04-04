إبراهيم العربي: الدور الاجتماعي للغرف التجارية مهم وسنخصص جناحا للأسر المنتجة

أكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن الدور الاجتماعي للغرف التجارية في غاية الأهمية ولا يقل عن الدور الاقتصادي ، وإن مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة مهتمين بشكل خاص بهذا الدور باستمرار ، ويزداد في المواسم وبصفة خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال احتفالية الإفطار السنوية التي نظمها المهندس إبراهيم العربي لمنتسبي غرفة القاهرة والجهاز الإداري لها ، والتي كشفت عن تفاصيل مجتمعية كثيرة بين الحضور الحاشد ، وكانت احتفالية كرنفالية سادها الود والحب والتهاني بين الجميع سواء منتسبي الغرفة من التجار أو ممثلي الجهات الأخرى وموظفي الغرفة .

وأبدى "العربي" سعادته بالحضور الكبير ، مشيرًا إلى أن ترابط منتسبي الغرفة التجارية وموظفيها أساس نجاح المنظومة التجارية ، وبالتالي هنا الأدوار مكملة لبعضها البعض للنهوض وتطوير قطاعات بلدنا الحبيبة ومن ثَمَّ تنمية اقتصادنا القومي ، ولذلك الاهتمام بالموظفين وتطوير أدائهم الإداري والوظيفي مهم في الفترة الحالية والقادمة في ظل الخطة العامة للدولة التي تعتمد على التحول الرقمي في كافة التعاملات ، ولذلك التطوير والتنمية يتضمن التعاملات التجارية والإدارية معًا.

ومن ضمن المشاهد الجميلة التي شهدتها الاحتفالية وجود عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر اللافت للنظر ، والذي انعكس على سعادة الجميع خاصة المهندس إبراهيم العربي الذي تبادل معهم الكلمات والتهاني والصور التذكارية.

وشدّد (العربي) على أهمية الدور الاجتماعي والترابط بين أسرة الغرفة سواء تجار أو موظفين ، حيث إن دور كل منهما مكمل للآخر والشئون الإدارية هي التي تطور وتنمي الاقتصاديات ، ولذلك زيادة الترابط مطلوب حتى تكتمل الأدوار بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع الخطط التنموية المستقبلية.

وخصّص المهندس إبراهيم العربي جناحًا خاصًا للجنة المرأة بغرفة القاهرة التي تترأسها الدكتورة ليلى البيلي عضو مجلس إدارة الغرفة من أجل تنظيم معرض للأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية ، مستفيدين من التجمع خلال احتفالية الإفطار لعرض منتجاتهم التي تنوعت ونالت إعجاب الجميع.

وحرص المهندس إبراهيم العربي على تفقد المعرض والمرور على كافة العارضين ، وإجراء لقاءات وتبادل الآراء معهم حول منتجاتهم ، موجهًا إليهم الشكر على جهودهم لإخراج هذه المنتجات وتنوعها بهذا المشهد المُشرف ، مُشددًا على أن لهم كل الدعم من خلال لجنة المرأة .

ودعا المهندس إبراهيم العربي الحضور لدعم العارضين وتشجيعهم ، خاصة أن منتجاتهم تستحق التقدير والاحترام ، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم جميعًا ، وهو ما أعطى الاحتفالية طابعًا خاصًا بوجود هذه الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم من جانب ، ومن الآخر المشاركة في احتفالية الإفطار الجماعية.

من جانبها أبدت الدكتورة ليلى البيلي سعادتها بتخصيص جناح للجنة المرأة من أجل دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية ، وتشجيعهم على مواصلة مشوارهم التجاري والترويج لمنتجاتهم في مثل هذه التجمعات المهمة .

ووجهت الدكتورة ليلى البيلي الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم العربي على دعمه الدائم للجنة المرأة ؛ مما يجعلها تواصل مشوارها وتقدم أنشطة مختلفة منها مثل هذه المعارض الداعمة للأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية.

وقالت الدكتورة ليلى البيلي إن اللجنة ستكثف أنشطتها في الفترة القادمة على كافة الأصعدة ، من بينها تنظيم معارض لدعم أصحاب هذه الأنشطة ذوى الإمكانيات البسيطة ويستحقون الدعم وتنويع الخدمات المُقدمة إليهم .

جاء ذلك في الوقت الذي قدم أصحاب هذه الأنشطة الشكر للمهندس إبراهيم العربي علي دعمه لهم ، وللدكتورة ليلى البيلي على إتاحة مثل هذه الفرصة لهم لتقديم منتجاتهم وعرضها والترويج لها في مثل هذه الاحتفالية ، مشيرين إلى أن المكاسب تعددت من تواجدهم اليوم في الاحتفالية سواء كانت مادية أو معنوية.

في الوقت نفسه أشاد الحضور بالروح الطيبة التي يتمتع بها المهندس إبراهيم العربي الذي أصر على المرور على الحضور في أماكن جلوسهم للترحيب بهم وتهنئتهم بالشهر الكريم ، قائلًا "كل عام وأنتم بخير أعاد الله هذا الشهر الكريم عليكم وعلينا وعلى بلدنا بالخير واليمن والبركات" ، وهو ما أعطى حالة من الود والحب بين الحضور وتسابق الجميع على التقاط الصور التذكارية معه وسط سعادته التي كانت واضحة للجميع ، وهو ما جعل الاحتفالية تتحول من حفل إفطار معتاد إلى احتفالية كرنفالية أسعدت الجميع ، خاصة الأطفال ، حيث إنه كان من الواضح اهتمامه الزائد بهم ؛ مما يؤكد أن لديه حبًا واهتمامًا خاصًا بهم، وهو أيضًا ما جعل كافة الأسر من الحضور تزداد سعادتهم بهذه الاحتفالية.

ومن التفاصيل الدقيقة البسيطة ما لفت نظر الجميع أن جولة المهندس إبراهيم العربي بين الحضور وتحيتهم وترحيبه بهم استمرت حتى أذان المغرب قبل أن يتوجه إلى مائدة الإفطار.

ولم تختلف نهاية الاحتفالية عن بدايتها في التهنئة والتقاط الصور التذكارية مع رئيس اتحاد الغرف التجارية حتى انصراف الجميع ، مرددين "شكرًا م.إبراهيم العربي" الذي رد بنفس الطريقة "شكرًا لكم جميعًا وكل عام وأنتم بخير".

