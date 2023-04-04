الصين: اللقاء بين مكارثي ورئيسة تايوان سيضر بالعلاقات بين بكين وواشنطن

اعتبرت القنصلية الصينية في الولايات المتحدة أن اللقاء بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي المقرر غدا / الأربعاء / "سيلحق المزيد من الضرر" في العلاقات بين بكين وواشنطن.



وقال المتحدث باسم القنصلية الصينية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن اللقاء الذي سيجرى بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في ولاية كاليفورنيا سيجرح مشاعر 1,4 مليار مواطن صيني، وستكون له تداعيات على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية".



وكانت الصين قد تعهدت اليوم "الدفاع بحزم عن سيادتها" قبل اللقاء المرتقب بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا .

