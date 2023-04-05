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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 توصيات مهمة من محلية النواب لصالح أهالي بهتيم

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالنواب

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها أمس الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم اتخاذ الاجراءات لتطوير ميدان بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، بحضور السيد اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، والسيد اللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والسيد اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

 

وأكد النائب محمد عبد العزيز على معاناة أهالي بهتيم من عدم رصف ميدان بهتيم وشارع بهتيم حتى الطريق الدائري، لأنه محور أساسي يخدم حي شرق شبرا الخيمة بأكمله، بطول حوالي ٣ كيلو وعرض ٢٠ متر، كما أن الشارع به مجمع مدارس ومستشفى بهتيم المركزي، واستمراره دون تطوير يعيق حركة المرور مما يزيد من معاناة المواطنين .

 

و أوصت لجنة الإدارة المحلية بالنواب بمجموعة قرارات هامة لصالح أهالي بهتيم ، تمثل أبرزها فيما يلي :

 

1- إدراج تطوير ميدان بهتيم حتى الطريق الدائري في الخطة القادمة للمحافظة أو من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

2- عقد اجتماع تنسيقي بين محافظة القليوبية وشركة الصرف الصحي والنائب محمد عبد العزيز لتحديد جدول زمني لإنهاء أعمال الصرف الصحي في ميدان بهتيم.

3- بناء مستشفى جديدة لمستشفى بهتيم المركزي على مساحة ٥ فدان على الطريق الدائري عن طريق شركات البترول.

4- اعتماد مبلغ ٨ مليون جنيه لأعمال بلاط انترلوك لمجموعة شوارع ببهتيم.

5- بحث خطة مع حي شرق شبرا الخيمة لاستخدام مبلغ ١٩ مليون جنيه من حساب تالف الرصف لأعمال انترلوك في حي شرق شبرا الخيمة.

 

مجلس النواب لجنة الادارة المحلية حقوق الإنسان شبرا الخيمة محافظة القليوبية حمدى الجزار

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