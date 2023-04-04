جمع مليون جنيه.. ضبط متهم بالنصب على 7 أشخاص بحجة تشغيل أموالهم بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية، من ضبط مواطن حاصل علي بكالوريوس تجارة بمركز منوف في محافظة المنوفية؛ عقب قيامه بجمع أموال من الأهالي قدرت بنحو مليون جنيه بحجة تشغيلها في العملات الأجنبية مقابل أرباح شهرية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بتلقيهم بلاغا من 7 أشخاص يتهمون فيه احد أهالي قريتهم حاصل علي بكالوريوس تجارة بجمع نحو مليون جنيه بحجة تشغيلها مقابل أرباح شهرية ولم يقم بإعطائهم أي مقابل.

بالانتقال تم ضبط " ا.ا " 41 سنة من أهالي مركز منوف بتهمة النصب علي المواطنين وبمواجهته اعترف بجمع ما يقرب من مليون جنيه من عدد من أهالي قريته بحجة تشغيل الأموال في بورصة العملات الأجنبية الا أنه خسر كافة الأموال ولم يتمكن من إعادة الأرباح الشهرية للأهالي.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.