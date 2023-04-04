نادر السيد مدير رياضي.. تفاصيل جديدة في الجهاز الاداري لنادي الزمالك

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن حدوث تغيرات في الجهاز الاداري لنادي الزمالك .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" تغييرات إدارية شاملة في منظومة كرة القدم بالزمالك.. إسماعيل يوسف وطارق يحيي في شركة الكرة.. ونادر السيد مدير رياضي ".

كشف الإعلامي أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق كواليس رحيل إسماعيل يوسف عن منصبه كمدير للكرة في نادي الزمالك.

إسماعيل يوسف يختار منصبا جديدا في إدارة كرة القدم بنادي الزمالك”

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: “إسماعيل يوسف قرر عدم العمل في منصب مدير الكرة واختار منصبا جديدا في إدارة كرة القدم بنادي الزمالك”.