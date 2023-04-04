اذهب للطبيب فورا| حسام موافي يوجه تحذيرا عاجلا لمريض القولون

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أن هناك مجموعة من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة بمرض القولون، وتكون أغلبيتها في محيط البطن.

أضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على كل شخص يشكو من ألم في القولون، الذهاب فورا لطبيب جهاز هضمي وإجراء منظار لمعرفة سبب الإصابة، وبجانب إجراء منظار على البنكرياس، لمعرفة سبب المرض الذي يعاني منه.

وتابع حسام موافي، أن : عمر مرض القولون ما يسبب خسارة 30 كليو جرام شهريا، حتى الغدة الدرقية لا تحدث هذا الفقدان من الوزن.