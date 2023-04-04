كهربا هيفرح فيا| أحمد عبد القادر يوجه رسالة لـ كولر

كشف النجم أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، عن أكثر لاعب سيفرح بعد تنفيذ مقلب رامز جلال، وقال :" محمود كهرباء هيفرح فيا".

ولفت إلى أن كولر المدير الفني لـ الأهلي يتعامل مع الجميع، بطريقة واحدة.

رد النجم أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، على سؤال، ممكن تلعب لفريق نادي الزمالك، قائلا :" لا طبعًا، أنا أهلاوي، وعائلتى بالكامل أهلاوية".

وتابع :" أنا أهلاوي صميم، وأنه يحب اللاعب مع على معلول نجم النادي الأهلي".

انفعل اللاعب أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، على رامز جلال بشكل جنوني، عقب اكتشافه المقلب، بعد أن كشف رامز جلال عن وجهه في نهاية حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



ووقع "أحمد عبد القادر" اليوم الثلاثاء، ضحية لرامز جلال من خلال برنامج "رامز نيفر إند"، كأحد ضيوف البرنامج في شهر رمضان الكريم.



وبعد أن كشف رامز جلال عن وجهه أمام أحمد عبد القادر، اعتدى الأخير بالضرب عليه قائلا: "هعورك والله، أنت مين يا ابني انت عشان تهزر معايا، أنت تعرفني عشان تهزر معايا".



وحاول رامز جلال تهدئته عقب اكتشاف المقلب، بعد الألفاظ الخارجة والاعتداء عليه بالضرب.