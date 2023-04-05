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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تصريحات جريئة..يسرا اللوزي تكشف حقيقة ندمها على دورها بفيلم قبلات مسروقة..وتوجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

الفنانة يسرا اللوزي
الفنانة يسرا اللوزي

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، خلال لقاء لها لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول مرض ابنتها، وعن وفاه والدها، ورسالة هامة لها، وعن أهم أدوراها، وحقيقة الخلاف مع الفنانة سمية الخشاب.

 

وإليكام أبرز

محصلش إني ندمت لما عملت ضيف شرف

كدت الفنانة يسرا اللوزي، أن دور الشرف سواء كان مشهدا أو عدة مشاهد، قد يترك أثرا كبيرا في العمل، وقد يأتي هذا الدور من أجل التوثيق للعمل والمساهمة في نجاحه.


وقالت أن أنا عملت أكتر من مرة ضيف شرف منها مجاملات، ومنها حصلت على أجر نقدي.

 

وتابعت أنه “أنا عملت أدوار شرف لأصدقائي دنيا سمير غانم، وغيرها لأننا في نفس المرحلة العمرية ولكن لو الإنتاج عرض أجر مادي مش هقول لا”.

 

 ضيف شرف

وأشارت إلى أنه “محصلش انه عملت ضيف شرف وندمت، لأنه شاركت في  4 أعمال”. 

تعلمت من يوسف شاهين الإلتزام .. واستمتعت بتجربتي معه

أكدت حبها عملها مع المخرج يوسف شاهين، وأنها من أفضل التجارب التي استمتعت بها في حياتها، مضيفة: "بيوحشني وبيوحشني الشغل معاه".

أضافت، أن هناك شخصيات لا تعوض، ويوجد فنان لم يستمتع بالتجربة معه، مؤكدة أنه كان قادر على التعامل مع أي شخص وجنسية ودين، ويحترم الجميع ويحب شغله، وكان مخرج محترم.

 

تعلمت منه فكرة الإلتزام

وأشارت إلى أنها تعلمت منه فكرة الإلتزام، حيث إنه كان يذهب لمكان التصوير قبل أي شخص آخر وقبل حضور فريق الإنتاج، متابعة: "كان بيعدي عليا نروح اللوكيشن مع بعض.. كان يعامل الجميع واحد".

 

هل تقبل يسرا اللوزي المشاركة في عمل جريء؟

أكدت  أنه “لو اتعرض عليا عمل جريء هوافق، والعام الماضي كنت أرفض أي عمل قبل أن يتم عرضه عليا، خاصة في فترة وفاة والدي”.

 

وقالتأن الفنان كريم فهمي كلمني عن مسلسل أزمة منتصف العمر ورفضت، وحتى لم أكن أعرف التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

 

وتابعت “أنا طوال فترات حملي كنت أعمل وحتى بعد الولادة شاركت في عدد من المسلسلات، ولكن فترة كورونا لم يكن هناك أعمال”.

 

 عملين كحد أقصى 

وأشارت إلى أنه قمت بعمل مسلسل “بين السما والأرض”، بعد إنجاب ابنتي، معلقة "أنا مبحبش الأضواء وانى أطلع عمال على بطال، كل سنة أشارك في عملين كحد أقصى.

 

مسلسل ناجح

أكدت أنها، خلال أوقات سابقة في صغرها، كنت شخصية عصيبة، معلقة "كنت ممكن اتخانق لما كنت بتناقش في حاجة، لكن أصبحت الآن اكثر نضجا واحترم وجهات النظر الأخرى.
 


وقالت  أن هناك آراء معينة أرفضها، ومن الممكن لو طرحها أي شخص أجد صعوبة في التعامل معه مرة أخرى.

 

وتابعت أنه على الرغم من الانتقادات التي تم توجيهها لمسلسل “أزمة منتصف العمر”، إلا أنها ترى أنه مسلسل ناجح، مؤكدة أن هناك تعليقات سلبية، ولكن لا تنظر إليها، لأنها لا تستطيع الحكم على المسلسل بدون رؤيته.

 

يسلط الضوء على جميع النماذج

وأضاف  “الحاجات اللى ناقشها مسلسل أزمة منتصف العمر موجودة، وأنا ضد أن الفن يحل مشاكل ولكن يناقشها ويسلط الضوء على جميع النماذج”.

 

بنتي خضعت لعملية خطيرة في المخ.. وكنا عايشين في توتر

أكدت أن طفلتها أجرت عملية في جذع المخ، لأنها لم تكن تمتلك عصب سمعي وزراعة القوقعة العادية كان يحتاج لعصب، مشيرة إلى أنها كانت خائفة من تعرض طفلتها للبنج الكلي لعدد طويل من الساعات طويلة، حيث إن العملية استغرقت 7 ساعات.

وأضافت أن العملية كانت خطيرة، متابعة: "حال فشل العملية ممكن كان يحصل شلل.. وأخذنا المخاطر في العملية"، ولم تكن تعرف أن ما تفعله من إجراء العملية لطفلتها هو صواب أم خطأ، كما أن زوجها هو من شجعها على إجراء العملية.

واشارت إلى أنهما تعلما لغة الإشارة للتواصل مع بعض ومع طفلتها، مضيفة: "نفسي تسمع وكنت خايفة تحصل مشكلة تانية.. خدنا الريسك".
 اكتشفت المرض في سن عام و3 أشهر

وتابعت: "حاجة غريبة حصلت كنا عايشين في المستشفى وكنت عايشة توتر.. التوتر كان جايب معايا أكل"، مشددة على أنها اكتشفت المرض في سن عام و3 أشهر وأجرت العملية لأبنتها في سن العام والـ9 أشهر.

وأضافت: "بنتي بطلة.. لم اشعر بالضعف في رحلة مرض بنتي في البداية لم تكن لديها القدرة وكانت ضعيفة في فترة معرفة المرض".

 

لم أندم على دوري في قبلات مسروقة والإغراء ليس بالبوسة

أكدت  أنها م تندم على دورها في فيلم “قبلات مسروقة”، أو أي عمل وتتعلم من قراراتها، كما أنها قررت تجربة المشاهد الجريئة، منوهة بأن تجربة المشاهد الجريئة ليست دائمًا واحدة، لكن يختلف من سيناريو لآخر.

وأضافت  أننا نرى أن القتل والنصب شئ عادي ومشهد الحب خطأ، متابعة: "الإغراء ليس بالبوسة ممكن تكون لابسة بكيني ومتعمليش إغراء.. أوافق على المشاهد الحميمية وأرفض الرقابة".

يسري اللوزي مشاركة في مشاهد إغراء أصبح صعب

وأوضحت، أن هند رستم شاركت في مشاهد للإغراء وهي لابسة فستان طبيعي، مؤكدة أنه عمليًا الآن موضوع المشاركة في مشاهد إغراء أصبح صعب بسبب الهجوم الذي ستتعرض له، والفترة الحالية من الممكن أن ترفضه حتى لا تتعرض لمشاكل هي وأسرتها

 

تكشف سر ملابسها البيضاء في عزاء والدها

أكدت أنه أنا انتمي لعائلة سورية، معلقة “والدتي سورية”، وقمت بارتداء اللون الأبيض في عزاء والدي، لأنه في سوريا لا نرتدي الأسود في العزاء.


وقالت أنه أشعر “أن الواحد لما بيموت بيرتاح رغم قسوته والأبيض هو لون فيه إيجابية وبحس إن الأبيض مريح أوي في تلك المواقف”.

 

من التعويم وكورونا

وتابعت أن كل الفنانين في وقت معين نزلوا اجرهم، إلى النصف حتى قبل فترة كورونا من سنة وسنة ونص، وأيا كان ما كنت أحصل عليه، لم أكن راضية عنه بشكل كامل، بسبب الظروف الصعبة، من التعويم وكورونا.

 

ماستهلش أكون بنتك

أكدت، أن وفاة والدها كانت مفاجأة خاصة أنه كان مصاب بنزلة برد عادية.

 

ووجهت رسالة لوالدها قائلة “ ماستهلش أكون بنتك، لأن والدي من اكتر الناس التي لديها ثقافة، ولديه ضمير في عمله، ومكانش عنده حاجة وحشة في شخصيته”.

 

وتابعت، أن والدي كان انسان غاية في النقاء، معلقة “ أنا بحاول من ساعة ما اتوفى أكون احسن في تطوير نفسي في المسرح”.

 

 كنت اغاني من ضغوطات كبيرة في حياتي .

وأشارت إلى أن والدي كان لديه قلق عليا قبل وفاته لأنه كنت اغاني من ضغوطات كبيرة في حياتي .

يسرا اللوزي كريم فهمي برنامج “حبر سرى الفنانة سمية الخشاب يوسف شاهين

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