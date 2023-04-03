عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة الحلقة 12 .. هاني عادل يكتشف كذب يسرا اللوزي وعبير صبري تعترف بزواجها

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

أذيعت الحلقة الثانية عشر من مسلسل جميلة، اليوم، عبر عدد من القنوات الفضائية، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج وعدد كبير من النجوم.

شهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها ، أكتشاف زياد “ هاني عادل ” كذب نجله فى الادعاء على زوجته جميلة “ ريهام حجاح ” ، بعدما فتح رسائل الواتساب مع والدته وانها من قامت بتحريضه على الكذب . 

كما أكتشف زياد “ هاني عادل ” كذب شيري فيما يخص انها ليست على علاقه بطليقه نرمين ، بعدما ذهب اليها ووجدها هناك . 

كما صرحت نرمين “ عبير صبري ” لـ زياد “هاني عادل ” انها تزوجت شخص بمثابة محلل حتي تتمكن من العودة له مرة أخري .

مسلسل جميلة
مسلسل جميلة
مسلسل جميلة
مسلسل جميلة

جميلة الحلقة 11.. أزمة بين ريهام حجاج وهاني عادل بسبب عبير صبري

جميلة الحلقة 11 .. عفاف مصطفى تهدد سوسن بدر بالسجن

تفاصيل مسلسل جميلة : 
 

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للإنتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين ابززهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وايمن القيسوني وكريم قاسم.

سوسن بدر يسرا اللوزي مسلسل جميلة توفيق عبد الحميد سامح عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تفجير سان بطرسبرج

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

تحذير عاجل من المدعي العام لـ نيويورك بشأن محاكمة ترامب

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

أراء صادمة لـ حنان مطاوع عن ارتداء المايوه

مشروبات وأطعمة ترفع الضغط فى رمضان

تركيا .. زلزال قوي يضرب أضنة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

"ستتحول إلى رماد".. مسئول أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن دبابات الغرب

ملابس نسائية ومقاطع عارية..التفاصيل الكاملة لـ ضبط بلوجر الأزياء سلمي الشيمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. هذه العلامة تشير لعدم حصولك على كمية كافية من الماء

تباع بالأسواق.. 4 أنواع سمك تجنب تناولها فورا

إنسانية في لحظة فارقة بالمباراة | ماذا فعل لاعب فيورنتينا لأجل المغربي أمرابط

جددي سفرتك.. طريقة تحضير سلطة الفتوش

فيديو

تطوير مناهج الإعدادية وإضافة اللغة الصينية.. أهم بنود خطة وزارة التعليم

بسبب الأطفال .. سيدة ترهب المواطنين في بورسعيد وتصيب امرأة وتحطم سيارتين

اعترافات ميس حمدان: تعرضت للتحرش في طفولتي..وخالد يوسف قال لي بوظتي الشغلانة

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ