جميلة الحلقة 12 .. هاني عادل يكتشف كذب يسرا اللوزي وعبير صبري تعترف بزواجها

أذيعت الحلقة الثانية عشر من مسلسل جميلة، اليوم، عبر عدد من القنوات الفضائية، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج وعدد كبير من النجوم.

شهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها ، أكتشاف زياد “ هاني عادل ” كذب نجله فى الادعاء على زوجته جميلة “ ريهام حجاح ” ، بعدما فتح رسائل الواتساب مع والدته وانها من قامت بتحريضه على الكذب .

كما أكتشف زياد “ هاني عادل ” كذب شيري فيما يخص انها ليست على علاقه بطليقه نرمين ، بعدما ذهب اليها ووجدها هناك .

كما صرحت نرمين “ عبير صبري ” لـ زياد “هاني عادل ” انها تزوجت شخص بمثابة محلل حتي تتمكن من العودة له مرة أخري .

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

تفاصيل مسلسل جميلة :



مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للإنتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين ابززهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وايمن القيسوني وكريم قاسم.