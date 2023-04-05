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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يفجر مفاجأة بشأن زواج مهرة في ضرب نار.. تفاصيل

العوضي
العوضي

علق الفنان أحمد العوضي علي زواج مهرة بمسلسلة الرمضاني “ ضرب نار” عبر صفحتىه الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

 

وكتب العوضي:" جابر هيطلع يحاسب الكل".

 

رفض أحمد العوضي ؛ ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل ضرب نار ؛ العمل مع الفنان أحمد بدير .

وحدثت مشادة بين الثنائي ؛ انتهت برفض العوضي العمل معه .

وانتهت الحلقة على محاولة مها نصار على اقناع ياسمين عبد العزيز بكتابة طفلها بأسم ماجد المصري.

مسلسل ضرب نار الحلقة 13.. ياسمين عبد العزيز تنتقل للعيش في فيلا ماجد المصري


شهدت الحلقة ال١٣ من مسلسل ضرب نار ؛ أحداثا شيقة بعد قبول ياسمين عبد العزيز " مهره" الزواج من ماجد المصري .

ووافقت ياسمين عبد العزيز على الزواج بعد حملها ؛ حيث عرض عليها ماجد المصري ان تعيش في فيلا يمتلكها لحين حملها.

وتنتقل ياسمين عبد العزيز للعيش في فيلا ماجد المصري ؛ الا انها تفاجأت بشقيقته تعرض عليها ان تتركه وتحصل علي مقابل مادي مليون جنية .

ضرب نار .  موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

 

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.

أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز “ضرب نار”

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