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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم صادم .. سعر خرافي لعباءة أسيل عمران الذهبية |شاهد إطلالتها

أسيل عمران
أسيل عمران

ظهرت الفنانة السعودية أسيل عمران بإطلالة ساحرة وناعمة خلال حضورها سحور إحدى الشركات، وشاركت مع  متابعيها  صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بانستجرام.


سعر عباءة أسيل عمران 

 

تألقت أسيل عمران وهي ترتدي عباءة باللون البيج الذهبي النصف لامع بتصميم واسع وبأكمام متصلة وشفافة ويتوسطه حزام من الخصر، مع الريش في نهايات الفستان بكامله، واختارت حقيبة من الجلد باللون الذهبي ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

 

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وكانت عباءة أسيل عمران من مجموعة أزياء ديور، ووصل سعرها 12,000,00 دولار أمريكي، أى ما يعادل 370,822,80.85 جنيه مصري.

 

سعر عباءة أسيل عمران 

 

وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

أسيل عمران

 

ولم تتكلف أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي لاينر، مع وضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

 

اسيل عمران

 


ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت باختيار أسورة ناعمة وقرطين وساعة يد باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها  إطلالة طبيعية وناعمة .

 

أسيل عمران
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