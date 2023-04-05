ردًا على الصواريخ .. غارات إسرائيلية جوية على غزة

أفادت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل، بأن طائرات إسرائيلية بدأت في قصف غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية، نقلًا عن مراسلها بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على غزة.

يأتي ذلك ردًا على إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، حيث حاولت القبة الحديدية التصدي لها في سماء منطقة غلاف غزة.

وانطلقت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية أن القبة الحديدية تصدت لأربعة صواريخ أطلقت من غزة على مستوطنة سديروت جنوب إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة سقطت على أحد المصانع في بلدة سديروت.

جاء ذلك بعد أن اقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، واعتدوا بشكل وحشي على المعتكفين.

وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.