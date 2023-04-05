نائبة تحذر من غرق المواطنين والزراعات بعد انهيار جسر بهى الدين بواحة سيوة

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء والدكتورعاصم عبد الحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بشأن إنهيار جسر بهي الدين بواحة سيوة وإرتفاع منسوب مياه بحيرة بهى الدين بواحة سيوة مما أدى الى إنهيار الجسر وغرق مساكن ومزارع قرية بهى الدين.

وقالت النائبة سميرة الجزار فى بيان صحفى لها إنه على الرغم من تحرك القوات المسلحة ومحافظة مطروح ومجلس المدينة للإنقاذ وترميم الجسر إلا أن الإنهيار ترك أضرار جسيمة للأرض الزراعية ومساكن الأهالى بقرية بهى الدين بواحة سيوة لذلك أطالب من الحكومة سرعة اتخاذ هذه الاجراءات

وهى التدخل السريع والحل الجذرى الدائم لتشييد جسر بمواصفات تحمى قرية بهي الدين فى المستقبل ، ونزح الماء الذي غمر المزارع فورا لإن ملوحة ماء البحيرة ستقتل المزروعات

و تشكيل لجنة من محافظة مطروح لحصر الخسائر وتعويض الأهالى المتضررين.

وطالبت النائبة سميرة الجزار من المستشار الدكتور حنفى جبالى ادراج هذا البيان العاجل فى الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل نظراً لخطورة هذا الموضوع على الاهالى بقرية بهى الدين والمشروعات الزراعية داخل هذه القرية.