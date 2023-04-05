يحل فريق ريال مدريد ضيفا على غريمه التقليدي برشلونة اليوم الأربعاء، في كلاسيكو ناري، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة SSC1 HD، وتطبيق Shahid VIP، بتعليق فهد العتيبي.

ويتطلع برشلونة لاثبات أفضليته على ريال هذا الموسم حيث هزمه في المباريات الثلاث الاخيرة التي جمعت بينهما في الكأس السوبر الاسبانية 3-1 في الرياض ثم 1-0 في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد و2-1 في الدوري على ملعب كامب نو.

في المقابل يأمل ريال مدريد الذي فاز على بلد الوليد بسداسية في المباراة الماضية، للثأر من برشلونة والحفاظ على آمال جماهيره بالتتويج بلقب محلي بعد أن ابتعد عن المنافسة على لقب الليجا بعد اتساع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 15 نقطة.