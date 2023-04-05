أحمد حسن يكشف تطورات جديدة بنهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.. شاهد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تطورات جديدة حول طلب نادي بيراميدز لإسناد نهائي كأس مصر إلى طاقم تحكيم أجنبي.

وكتب أحمد حسن، في منشور له عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “خاص.. بيراميدز يواصل ضغوطاته على اتحاد الكرة لإسناد نهائي كأس مصر إلى طاقم تحكيم أجنبي”.

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر الذى يجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامته يوم 10 أبريل الحالي على ملعب استاد القاهرة.

وقال المصدر ذاته: “لا توجد أي نية لتأجيل نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، وملتزمون بإقامة اللقاء فى موعده، ولن يتم تأجيل اللقاء المرتقب لأي سبب من الأسباب”.

وأضاف: “أزمة استقدام حكام أجانب لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي ونظيره فريق بيراميدز سوف يتم حلها مع مسئولى النادي السماوي، لكون المارد الأحمر لم يتقدم بأي طلبات حول ذلك الملف”.

وتابع: “تقنية الفيديو المعروفة بـ var سوف تكون موجودة في نهائي بطولة كأس مصر بين النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز بعد التوصل إلى حلول توافقية بشأن مديونية اتحاد الكرة للشركة المسئولة عن تشغيل تقنية الفيديو فى المسابقات المحلية”.