عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف تطورات جديدة بنهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.. شاهد

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تطورات جديدة حول طلب نادي بيراميدز لإسناد نهائي كأس مصر إلى طاقم تحكيم أجنبي.

وكتب أحمد حسن، في منشور له عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “خاص.. بيراميدز يواصل ضغوطاته على اتحاد الكرة لإسناد نهائي كأس مصر إلى طاقم تحكيم أجنبي”.

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر الذى يجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامته يوم 10 أبريل الحالي على ملعب استاد القاهرة. 

وقال المصدر ذاته: “لا توجد أي نية لتأجيل نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، وملتزمون بإقامة اللقاء فى موعده، ولن يتم تأجيل اللقاء المرتقب لأي سبب من الأسباب”.

وأضاف: “أزمة استقدام حكام أجانب لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي ونظيره فريق بيراميدز سوف يتم حلها مع مسئولى النادي السماوي، لكون المارد الأحمر لم يتقدم بأي طلبات حول ذلك الملف”. 

وتابع: “تقنية الفيديو المعروفة بـ var سوف تكون موجودة في نهائي بطولة كأس مصر بين النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز بعد التوصل إلى حلول توافقية بشأن مديونية اتحاد الكرة للشركة المسئولة عن تشغيل تقنية الفيديو فى المسابقات المحلية”. 

أحمد حسن منتخب مصر نادي بيراميدز بيراميدز كأس مصر الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بمرمى الهلال السوداني.. كهربا يحصل على أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا

قريبا.. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه برفقة ابنته الصغيرة.. شاهد

من أمام الكعبة.. محمد النني يؤدي مناسك العمرة

حضور كبير من الفنانين أثناء تشييع جثمان والد دينا الشربيني.. فيديو وصور

الحزن يخيم على دينا الشربيني لحظة وصول جثمان والدها إلى مسجد المشير| فيديو وصور

كل التعازي.. أصالة تنعى والد دينا الشربيني

بعد قرارات مرتضى منصور.. الزمالك يتصدر تريند تويتر.. وجماهير القلعة البيضاء تعلق

ادعوا لها بالصبر.. كندة علوش تنعى والد دينا الشربيني

ترشيحاتنا

أمن القاهرة يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة التعدي على طالبة بمدينة نصر

في أزمة نهائي الكأس.. بيراميدز يتحدى والأهلي يتمسك واتحاد الكرة يرفض التأجيل

بسبب التصعيدات الأخيرة.. تركيا تعلن عن توقف رحلاتها الجوية لـ السليمانية

مدبولي: التراث الثقافي والأثري والفكري الثري يدفع مصر لاستكمال إسهاماتها التنويرية

خير الصداق أيسره.. كيف طبق النبي هذا فى زواج ابنته فاطمة الزهراء

21 ألف إسترليني.. حكم نهائي يلزم الفنان أحمد عز بقضية مصروفات توأم زينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرض آخر حلقة.. فركش تصوير مسلسل كشف مستعجل| صور

تسريحة مميزة وملابس شبابية.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها |شاهد

الست لما بتحلو.. رضوى الشربيني تثير الجدل بصورة جديدة

في أول ظهور لها.. انهيار والدة دينا الشربيني بجنازة زوجها

فيديو

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

إنها من الطوافات.. قطة تداعب إماما يتلو القرآن في صلاة التراوح| فيديوجراف

هبوط الدولار ومفاجأة في سعر الذهب.. تفاصيل

ماذا فعل مرتضى منصور عقب هزيمة الزمالك من المصري؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ