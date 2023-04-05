عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرًا من انتصار موسكو.. الناتو: مساعدة الصين لروسيا خطأ تاريخي

أمين حلف الناتو
أمين حلف الناتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن الدعم المتواصل لأوكرانيا ضروري، مشيرًا إلى أن موقف الحلف هو أن كييف ستصبح عضوًا فيه.

وأضاف ستولتنبرج في كلمة له اليوم الأربعاء، أن السويد يجب أن تكون حليفًا للناتو في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن مستقبل أوكرانيا يقع ضمن أوروبا والمحيط الأطلنطي.

ولفت أمين عام الناتو إلى أن انضمام أوكرانيا للحلف يتطلب أن تكون مستقلة، مؤكدًا أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيبعث برسالة خطرة.

ولفت إلى أن الصين لم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا، ووقعت اتفاقية شراكة مع موسكو بلا حدود، مؤكدًا أن مساعدة بكين لروسيا سيكون خطأ تاريخيًا.

وأكد ستولتنبرج أن روسيا لم تغير خريطة نشر أسلحتها النووية ونراقب ذلك عن كثب، موضحًا “اتفقنا على تطوير برنامج استراتيجي على مدى سنوات للارتقاء بأوكرانيا لمستوى الحلف”.

الناتو روسيا أوكرانيا الصين موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

الحديد رخص.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

ذهبت للعمل على جنابة فهل صومي صحيح.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

هجوم بفأس..مقتل 4 وإصابة آخرين في هجوم على حضانة بالبرازيل

حشيش بـ 3 ملايين جنيه.. سقوط تجار الكيف بالإسكندرية

للمرة الرابعة والأخير.. الهجرة تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا لإرسال بياناتهم

استمرار التحفظ على أموال المتهمين في منصة «هوج بول»

خطوات ترخيص المحال العامة في العقارات المخالفة والغير مرخصة

بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأقصى.. فلسطين تطالب بالتدخل العاجل للمجتمع الدولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ساجدا.. سأل الله حسن الخاتمة قبل رمضان فاستجاب له في أيام المغفرة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع.. احرص على تجنب هذه الأشياء

بوتكس وفيلر.. شاهد صور شادي شامل المثيرة للجدل قبل وبعد عمليات التجميل

عامل درج للفلوس| أجنبي يعلم طائرًا السرقة من خارج المنزل.. صور

فيديو

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

لاعبون مجمدون.. قرارات ثورية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من المصري

حر ولا برد؟ الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ