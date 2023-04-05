محذرًا من انتصار موسكو.. الناتو: مساعدة الصين لروسيا خطأ تاريخي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن الدعم المتواصل لأوكرانيا ضروري، مشيرًا إلى أن موقف الحلف هو أن كييف ستصبح عضوًا فيه.

وأضاف ستولتنبرج في كلمة له اليوم الأربعاء، أن السويد يجب أن تكون حليفًا للناتو في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن مستقبل أوكرانيا يقع ضمن أوروبا والمحيط الأطلنطي.

ولفت أمين عام الناتو إلى أن انضمام أوكرانيا للحلف يتطلب أن تكون مستقلة، مؤكدًا أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيبعث برسالة خطرة.

ولفت إلى أن الصين لم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا، ووقعت اتفاقية شراكة مع موسكو بلا حدود، مؤكدًا أن مساعدة بكين لروسيا سيكون خطأ تاريخيًا.

وأكد ستولتنبرج أن روسيا لم تغير خريطة نشر أسلحتها النووية ونراقب ذلك عن كثب، موضحًا “اتفقنا على تطوير برنامج استراتيجي على مدى سنوات للارتقاء بأوكرانيا لمستوى الحلف”.