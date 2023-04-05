عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يضغط على سويسرا لرفض توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مارس ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ضغوطا على وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد، وذلك من أجل عدم التوقيع على معاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية، والمصادقة عليها، وذلك وفقًا لصحيفة لوتون السويسرية.

 

ووفقا لما نشرته صحيفة فرانس برس، فقد قالت الصحيفة السويسرية، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، إن شتولتنبرغ ناقش المعاهدة مع أمهيرد خلال زيارتها لمقر الحلف في بروكسل في مارس الماضي، في "محاولة لثني برن عن التوقيع والمصادقة على المعاهدة"، مع العلم أن سويسرا حريصة على توسيع نطاق مشاركتها في تدريبات حلف الناتو.

 

كما كتبت لوتون، أن الضغوط التي يمارسها حلف شمال الأطلسي، وأيضًا ثلاثة من أعضائه - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا - على الكنفدرالية قوية جدًا، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة السويسرية قرارها بشأن المعاهدة في الأسابيع المقبلة، بعد إجراء تحليل تشارك فيه إدارات متعددة لتقييم التفاعلات بين المعاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية (TPNW) ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT).

 

في يوليو 2017، تم اعتماد المعاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية في نيويورك ودخلت حيز النفاذ في يناير 2021، وتنص هذه المعاهدة على فرض حظر شامل على الأسلحة النووية، حيث يلتزم الموقعون بموجبه بعدم تطوير الأسلحة النووية، أو اختبارها، أو إنتاجها، أو اقتنائها، أو امتلاكها، أو تخزينها، أو استخدامها، أو التهديد باستخدامها.

 

وكانت سويسرا واحدة من 122 دولة تبنت معاهدة الأمم المتحدة في يوليو 2017، لكنها قررت في العام التالي عدم التوقيع عليها، مما أثار انتقادات من المنظمات غير الحكومية التي قالت إنها تشكك في التقاليد الإنسانية للدولة التي تشقها جبال الألب. ومنذ ذلك الحين، أحجمت سويسرا مرات عديدة عن اتخاذ قرار بهذا الشأن، ومن جانبها، جادلت الحكومة بأن أسباب عدم التصديق على المعاهدة هو أن الفرص المحتملة لعدم التصديق تتجاوز ما يمكن أن يتحقق في حال التصديق عليها.

 

في السياق، قال فلوريان إبلنكامب، رئيس الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية (ICAN) التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وهي منظمة غير حكومية حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2017، لصحيفة لوتون: "يريد الناتو إقناعنا بأن أي تعاون وثيق مع حلف شمال الأطلسي لا يتوافق مع توقيع المعاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية، ولا يوجد سبب قانوني يجعل مثل هذا التعاون مستحيلا إذا تم التوقيع على المعاهدة، ولقد صدقت النمسا وأيرلندا، وهما دولتان محايدتان، وحتى نيوزيلندا، على الاتفاقية، لكنهما ما زالتا تتعاونان مع الناتو في التدريبات المختلفة".

 

وبحسب صحيفة لوتون، فإن وزارة الدفاع والوزيرة يعارضان بشدة توقيع المعاهدة، وقالت إن تقريرًا حكوميًا نُشر في 2018 يزن إيجابيات وسلبيات التصديق على المعاهدة لم يترك مجالًا للشك في موقف الوزارة، وجاء في تقرير الحكومة آنذاك: "في الحالة القصوى للدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، من المحتمل أن تتعاون سويسرا مع دول أو تحالفات أخرى، ليس أقلها مع الدول الحائزة للأسلحة النووية أو حلفائها، وفي هذا السياق، فإن الاعتماد على الردع النووي لن يتم استبعاده، ولكن سيتم تقييده بشكل ضيق من خلال التزاماته بموجب القانون الدولي".

 

"بصفتها طرفًا في المعاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية، ستحد تلك المعاهدة من  حرية سويسرا في التصرف وتتخلى عن خيار وضع نفسها صراحةً تحت مظلة نووية في إطار مثل هذه التحالفات".

الناتو سويسرا معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية العالمية ضغوط اتفاقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

الحديد رخص.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

ذهبت للعمل على جنابة فهل صومي صحيح.. الإفتاء ترد

موضوعات متعلقة

أزمة تمويل كارثية.. منظمة الصليب الأحمر تفصل 1500 موظف وتغلق 20 مقرا

ضحايا عصابات الهجرة.. الجزائر تفرج عن رعايا يمنيين كانوا محتجزين لديها

عمليات نصب عالمية .. تفاصيل أزمة سماسرة القنصليات الأوروبية بالمغرب

في بيان شديد اللهجة.. المغرب يدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

بالتوازي مع المعارك.. تفاصيل محادثات أوكرانيا وروسيا غير المباشرة بجنيف

محللون: «أوبك +» تحفز الطلب على صادرات النفط الخام الأمريكية

صراع كبير حول القضية ... سويسرا ترفض فرض ضريبة على السكر

فظائع خطيرة.. الأمم المتحدة تتهم مسؤولين في جنوب السودان بارتكاب جرائم حرب

ترشيحاتنا

هجوم بفأس..مقتل 4 وإصابة آخرين في هجوم على حضانة بالبرازيل

حشيش بـ 3 ملايين جنيه.. سقوط تجار المخدرات بالإسكندرية

للمرة الرابعة والأخير.. الهجرة تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا لإرسال بياناتهم

استمرار التحفظ على أموال المتهمين في منصة «هوج بول»

خطوات ترخيص المحال العامة في العقارات المخالفة والغير مرخصة

بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأقصى.. فلسطين تطالب بالتدخل العاجل للمجتمع الدولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فاتورة تصفيف شعر بـ 44 ألف جنيه تثير الجدل وتأثير تناول الموز في إفطار رمضان

مات ساجدا.. سأل الله حسن الخاتمة قبل رمضان فاستجاب له في أيام المغفرة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع.. احرص على تجنب هذه الأشياء

بوتكس وفيلر.. شاهد صور شادي شامل المثيرة للجدل قبل وبعد عمليات التجميل

فيديو

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

لاعبون مجمدون.. قرارات ثورية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من المصري

حر ولا برد؟ الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ