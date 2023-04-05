عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالرقم القومي..نتيجة قرعة حج الجمعيات 2023

قرعة الحج 2023
قرعة الحج 2023

يبحث عدد كبير جدا من المقدمين علي حج موسم 1444، علي معرفة موعد نتيجة حج القرعة العلنية للجمعيات، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، التي كشفت عن موعد قرعة حج الجمعيات 2023 الرسمي لجميع المحافظات.

حج

بصفتها الجهة المنظمة لعملية حج الجمعيات، فتحت باب التقديم الإلكتروني بداية من يوم الثلاثاء 7 مارس وحتى يوم الاثنين 20 مارس 2023، حيث تجري القرعة بشكل إلكتروني وعلني عبر بوابة الحج المصرية. 

القرعة الإلكترونية العلنية للحج

ستجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

 على بوابة الحج المصرية الموحدة

بحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل 2023م

تعلن النتائج النهائية للقرعة الأساسية

والاعلان عن نتائج القرعة الاحتياطية بنسبة 30% 

كلا على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

لو مسافر حج.. كيفية استخراج شهادة الجيش

يخص حج هذا العام.. قرار سعودي عاجل بشأن المحرم والمرافقين للمقيمين بالمملكة

بعد إعلانها .. ننشر أسماء فائزي حج القرعة في المنوفية

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية في الوادي الجديد

موعد قرعة حج الجمعيات 2023 

يحين موعد قرعة حج الجمعيات 2023 الرسمي لكافة المحافظات يوم الخميس الموافق 6 أبريل، حيث يتم إجراء سحب القرعة بحضور وزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، وسيتم الكشف عن نتيجة القرعة من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة عبر الإنترنت.

نتيجة قرعة حج الجمعيات 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2023 من خلال بوابة الحج المصرية من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى بوابة الحج المصرية 
  • إدخال الرقم القومي
  • ورقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي
  • إدخال كود التحقق
  • الضغط على بحث

لو مسافر حج.. كيفية استخراج شهادة الجيش

يخص حج هذا العام.. قرار سعودي عاجل بشأن المحرم والمرافقين للمقيمين بالمملكة

بعد إعلانها .. ننشر أسماء فائزي حج القرعة في المنوفية

شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم.. هذه الفئات محرومة| الحق سجل

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2023 من خلال:-

  • موقع وزارة التضامن الاجتماعي
  • موقع المؤسسة القومية الموحدة للحج

 الاستعلام بالرقم القومي للمتقدم، من خلال الخطوات التالية:

  • إدخال الرقم القومي
  • ورقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي
  • إدخال كود التحقق
  • الضغط على بحث
  • ظهور نتيجة الحج

وتقدم 22 ألف مواطن ومواطنة بطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم العام الهجري 1444 والموافق 2023 ميلادي.

ممن انطبقت عليهم الشروط والتي يأتي في مقدمتها أن يكون واحد من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضو عامل أو منتسب.

وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن الاجتماعي نيفين القباج القرعة العلنية وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الحج المصرية العام الهجري 1444 موعد قرعة حج الجمعيات 2023 القرعة الإلكترونية العلنية للحج نتيجة قرعة حج الجمعيات 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

موضوعات متعلقة

لو مسافر حج.. كيفية استخراج شهادة الجيش

يخص حج هذا العام.. قرار سعودي عاجل بشأن المحرم والمرافقين للمقيمين بالمملكة

بعد إعلانها .. ننشر أسماء فائزي حج القرعة في المنوفية

دموع وزغاريد.. إعلان فوز 189 مواطنا في حج القرعة بالإسماعيلية

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية في الوادي الجديد

فوز 568 مواطنا بـ حج القرعة 2023 في البحيرة

من جملة 1302متقدم..فوز 118 بقرعة حج الداخلية في قنا

ترشيحاتنا

وانت في بيتك.. غدا آخر موعد لحجز قطارات وقفة عيد الفطر

بعد قرار المحكمة.. اليوتيوبر هشام متولي يواجه عقوبات تصل للسجن والغرامة

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان مفاتيح الجنان.. أدركه بـ15 كلمة لا ترد

في بيان شديد اللهجة.. الإمارات تدين اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

اضمني حقك .. كيفية استخراج قسيمة طلاق 2023

بضاعة العيد.. إحباط ترويج 10 آلاف صاروخ وشمروخ بأسواق الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفاعليات المميزة خلال شهر مارس

التدريب على إدارة الأزمات وزيارات للمشروعات القومية أبرز أنشطة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

عمليات تجميل جديدة.. دنيا بطمة تثير ضجة بظهورها| شاهد

عادة يومية تصيبك بآلام المعدة بعد الإفطار

فيديو

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

لاعبون مجمدون.. قرارات ثورية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من المصري

حر ولا برد؟ الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ