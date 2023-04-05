بالرقم القومي..نتيجة قرعة حج الجمعيات 2023

يبحث عدد كبير جدا من المقدمين علي حج موسم 1444، علي معرفة موعد نتيجة حج القرعة العلنية للجمعيات، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، التي كشفت عن موعد قرعة حج الجمعيات 2023 الرسمي لجميع المحافظات.

حج

بصفتها الجهة المنظمة لعملية حج الجمعيات، فتحت باب التقديم الإلكتروني بداية من يوم الثلاثاء 7 مارس وحتى يوم الاثنين 20 مارس 2023، حيث تجري القرعة بشكل إلكتروني وعلني عبر بوابة الحج المصرية.

القرعة الإلكترونية العلنية للحج

ستجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

على بوابة الحج المصرية الموحدة

بحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل 2023م

تعلن النتائج النهائية للقرعة الأساسية

والاعلان عن نتائج القرعة الاحتياطية بنسبة 30%

كلا على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

موعد قرعة حج الجمعيات 2023

يحين موعد قرعة حج الجمعيات 2023 الرسمي لكافة المحافظات يوم الخميس الموافق 6 أبريل، حيث يتم إجراء سحب القرعة بحضور وزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، وسيتم الكشف عن نتيجة القرعة من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة عبر الإنترنت.

نتيجة قرعة حج الجمعيات 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2023 من خلال بوابة الحج المصرية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الحج المصرية

إدخال الرقم القومي

ورقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي

إدخال كود التحقق

الضغط على بحث

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2023 من خلال:-

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

موقع المؤسسة القومية الموحدة للحج

الاستعلام بالرقم القومي للمتقدم، من خلال الخطوات التالية:

إدخال الرقم القومي

ورقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي

إدخال كود التحقق

الضغط على بحث

ظهور نتيجة الحج

وتقدم 22 ألف مواطن ومواطنة بطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم العام الهجري 1444 والموافق 2023 ميلادي.

ممن انطبقت عليهم الشروط والتي يأتي في مقدمتها أن يكون واحد من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضو عامل أو منتسب.