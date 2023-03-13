ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية في الوادي الجديد

فاز ٢٩ مواطنا من الوادي الجديد بفرصة الحج هذا العام ضمن القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن الوادي الجديد ضمن حج وزارة الداخلية، وسط حضور جماهيرى كبير.

وتقدم للمشاركة في قرعة الحج ٣٣٠ مواطن من مختلف مراكز المحافظة، فاز منهم ١١ مواطنا من مركز الخارجة، و١١ مواطن من مركز الداخلة، ومواطنة من مركز باريس، و٣ مواطنين من مركز الفرافرة، بالاضافة إلى فوز ٣ مواطنين من كبار السن.

وتقدم اللواء محمد ابو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بالتهنئة للفائزين مؤكدا ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات المنظمة خلال أدائهم مناسك الحج بالاراضى المقدسة.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالى :

أولا: مركز الخارجة

1- عوض محمد صديق

2-عدليه عبدالوهاب محمد

3-فاطمه محمد احمد سليمان

4-انصاف مفيد شعبان

5-عوض على جهلان

6-كلثوم محروس رباح

9-فاطمه ابو طالب عبدالباسط

10-مصطفى محمد ابراهيم

11-نادية ابراهيم دغبوش

ثانيًا: مركز الداخلة:

1_صباح عبدالله بيومى

2-ناديه محمود عبدالكريم

3-ناديه محمد سبع

4-عليه فالح عبدالحميد

5-احمد موسى ابو السعود موسى

6-سعاد احمد عباس نصر

7-محمد سيد محمد صالح

8-سيد صالح حسنين صالح

9-رجاء محمد احمد

10-فايقه توفيق محمد

11-سعاد محمد احمد

ثالثاً:مركز باريس

ليلى عوض نصرالله

رابعاً: مركز الفرافرة:

1-سيد محمود سيد حسين

2-حسنيه طلعت احمد قايق حموده

3_احمد فايق حموده

خامساً:كبار السن

1_صديق على مغيره

2_مكه سيف النصر

3_عبداالله صديق.