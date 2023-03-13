عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية في الوادي الجديد

فاز ٢٩ مواطنا من الوادي الجديد بفرصة الحج هذا العام ضمن القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن الوادي الجديد ضمن حج وزارة الداخلية، وسط حضور جماهيرى كبير.

فريق نسور الوادي الجديد يستعد لمنافسات التقييم على الجمهورية بالإسكندرية

وتقدم للمشاركة في قرعة الحج ٣٣٠ مواطن من مختلف مراكز المحافظة، فاز منهم ١١ مواطنا من مركز الخارجة، و١١ مواطن من مركز الداخلة، ومواطنة من مركز باريس، و٣ مواطنين من مركز الفرافرة، بالاضافة إلى فوز ٣ مواطنين من كبار السن.

وتقدم اللواء محمد ابو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بالتهنئة للفائزين مؤكدا ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات المنظمة خلال أدائهم مناسك الحج بالاراضى المقدسة.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالى :

أولا: مركز الخارجة

1- عوض محمد صديق

2-عدليه عبدالوهاب محمد

3-فاطمه محمد احمد سليمان

4-انصاف مفيد شعبان

5-عوض على جهلان

6-كلثوم محروس رباح

9-فاطمه ابو طالب عبدالباسط

10-مصطفى محمد ابراهيم

11-نادية ابراهيم دغبوش

 

ثانيًا: مركز الداخلة:

1_صباح عبدالله بيومى

2-ناديه محمود عبدالكريم

3-ناديه محمد سبع

4-عليه فالح عبدالحميد

5-احمد موسى ابو السعود موسى

6-سعاد احمد عباس نصر

7-محمد سيد محمد صالح

8-سيد صالح حسنين صالح

9-رجاء محمد احمد

10-فايقه توفيق محمد

11-سعاد محمد احمد

ثالثاً:مركز باريس

ليلى عوض نصرالله

 

رابعاً: مركز الفرافرة:

1-سيد محمود سيد حسين

2-حسنيه طلعت احمد قايق حموده

3_احمد فايق حموده

خامساً:كبار السن

1_صديق على مغيره

2_مكه سيف النصر

3_عبداالله صديق.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد الداخلية باريس كبار السن أسماء الفائزين مديرية أمن المحافظة الفائزين مواطني ا كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

موضوعات متعلقة

أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 330 مسجدا لأداء صلاة التراويح في رمضان

ترشيحاتنا

كيف يتوقعها؟.. إعلان عاجل من العالم الهولندي بشأن التنبؤ بزلازل جديدة مدمرة

بسبب الطقس.. بيان عاجل من السعودية بشأن تعليق الدراسة غدا

ضبط غواصة تحمل 2.6 طن كوكايين بملايين الدولارات في كولومبيا.. ما القصة؟

ما حكم الاحتفال بعيد الأم ..وهل يجوز تقديم الهدايا؟ علي جمعة يجيب

قناة السويس تحقق إنجازا جديدا في إحصائيات العبور.. مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري|تقرير

البنك الأهلي يفوز على بيراميدز 2-1 في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حجاب .. حلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا من جديد

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على التمر؟

اتجوزت ابن صاحبتها|5 صور لـ سوسن بدر وضعتها في مأزق مع الجمهور

بحبك قوي.. معجب يصدم نادية الجندي بتعليق والفنانة ترد

فيديو

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

يصغرها 20 عاما.. سوسن بدر تزوجت حفيد فريد شوقى وانفصلت بعد 4 شهور

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ