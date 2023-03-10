شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم.. هذه الفئات محرومة| الحق سجل

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، لليوم الثانى على التوالى استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج موسم حج 1444هـ -2023م، وحتى 20 مارس الجارى، وتستعد المؤسسة القومية لتيسير الحج، بوزارة التضامن الاجتماعي، لموسم حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444ه- 2023م بفتح باب التقديم بداية من الثلاثاء الماضي وحتى 20 مارس الجاري.

شروط حج الجمعيات الأهلية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى، شروط وضوابط للراغبين فى التقديم فى حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444ه- 2023م

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444ه -2023م، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، حتى يوم الاثنين الموافق 20 مارس الجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في التقديم فى حج الجمعيات الأهلية من الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

شروط حج الجمعيات الأهلية

وعن شروط حج الجمعيات الأهلية، أضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج كالتالي:

أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك.

مصري الجنسية.

يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444ه، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

فئات محرومة من حج الجمعيات الأهلية

وأوضحت وزير التضامن الاجتماعي، أنه لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم:

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

شروط التسجيل في حج الجمعيات الأهلية

واوضحت ايضا ، كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة « أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

التقديم الالكتروني لحج الجمعيات الأهلية

من جانبه أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم « بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

كما أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقديم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج ، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب.

طرق التقديم لحج الجميعات الأهلية

وأضاف عبد الموجود أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2023م - 1444هـ بدء وفي الفيديو ده هنتعرف على شروط التقديم الواجب توافرها في كل متقدم

https://fb.watch/j9WGbtogez/?mibextid=RUbZ1f

