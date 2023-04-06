عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبادة ثوابها أعظم من القيام وقراءة القرآن .. لا تغفلها قبل الفجر

قيام الليل
قيام الليل

يعد قيام الليل في رمضان من أعظم الطاعات والقربات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دخول ليلة النصف من رمضان، احرص على عبادة ثوابها أعظم من القيام وقراءة القرآن، كشفت عنها الداعية والواعظة بالأزهر والأوقاف فاطمة موسى.

قيام الليل في رمضان

وقالت “موسى”، في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" هي عبادة مهمة جداً يمكن أهم من القيام وقراءة القرآن، وهي عبادة الاستغفار، يقول المولى تبارك وتعالى:"وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".

وبينت الواعظة بالأوقاف أن السحر هو الثلث الأخير من الليل، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له؟".

دعاء سيد الاستغفار وفضل المواظبة عليه فى رمضان

أحمد عمر هاشم: فضل الاستغفار يظهر في زيادة الرزق

أثر الاستغفار في استجابة الدعاء

إنّ للاستغفار أثرًا كبيرًا في استجابة الدّعاء.. أنّ المستغفر من الذّنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الصّحيح عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ولا شكّ بأنّ المسلم الذي لا ذنب له يكون دعاؤه مقبولًا عند الله تعالى، بينما لا يتقبّل الله تعالى دعاء الظّالمين والعاصين لأنّهم بعيدون عن الاستغفار والتّوبة الصّحيحة في حياتهم.

أنّ المسلم الذي يستغفر ربّه دائمًا يكون حريصًا على اجتناب الكسب الخبيث والمال الحرام، الّذي هو سببٌ من أسباب عدم استجابة الدّعاء، ففي الحديث الشّريف نعيٌ لحال من يدعو الله تعالى وملبسه حرام ومأكله حرام، وعذّي بالحرام، فالاستغفار واستجابة الدّعاء أمران متلازمان فحيثما يكون الاستغفار والتّوبة يكون الدّعاء المستجاب، وإذا غاب الاستغفار ولم تصدق التّوبة غابت أسباب استجابة الدّعاء.

أنّ الله سبحانه وتعالى يعطي الرّزق لمن أدام الاستغفار وحرص عليه، قال تعالى: (فقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا*يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا*وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) وهذا الرّزق من الله تعالى يأتي كذلك من خلال الدّعاء الصّادق حينما يقف العبد بين يدي الله تعالى يسأله الرّزق الحلال الطّيب في الدّنيا، كما أنّ من مظانّ استجابة الدّعاء تحيّن أوقات معيّنة للدّعاء ومنها وقت نزول المطر.

كما أن لزوم الاستغفار هو سبب لتفريج الهمّ وإزالة الكرب. أن الإستغفار والحرص عليه يجعل المسلم من أولياء الله الصالحين وعباده المتّقين، الذين لا يرد الله دعاءهم ولا يخيب رجاءهم، كما جاءوفي الحديث القدسي الشّريف: (لئِن سألَني لأعطينَّهُ ولئنِ استعاذني لأعيذنَّهُ).

القيام قيام الليل في رمضان قراءة القران عبادة الاستغفار السحر الثلث الأخير من الليل أثر الاستغفار في استجابة الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

البحوث الفلكية تعلن مواعيد هلال شهر شوال... وهذه مواعيد صلاة عيد الفطر

عاجل .. أليو ديانج يغادر الأهلي نهاية الموسم.. تفاصيل

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

موضوعات متعلقة

فتاوى الصيام| كفارة الجماع في نهار رمضان.. ماذا تفعل المرأة إذا فاجأتها الدورة الشهرية خلال الشهر الكريم؟

5 أمور تمنع عنك إجابة الدعاء..احذرهم في قيام النصف من رمضان

تقع على الزوج أم الزوجة أيضا.. تعرف على أحكام كفارة الجماع فى نهار رمضان

وزير الأوقاف: الإخلاص وحسن المراقبة لله من أخص صفات شهر رمضان

برعاية مؤسسة أبوالعينين.. ننشر اسم الفائز الـ13 من برنامج وفوق كل ذي علم عليم

بث مباشر.. صلاتي التراويح والعشاء من الحرمين الليلة الـ 15 في رمضان

كتاب جمع الصلوات الخاصة على النبي.. السؤال الـ14 من "وفوق كل ذي علم عليم"

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان مفاتيح الجنان.. أدركه بـ15 كلمة لا ترد

ترشيحاتنا

دعاء النصف من رمضان 2023 ردده إلى المغرب.. 10 أدعية تنجيك من أشد كرب يخيفك

دعاء نبوي يذهب الفقر .. اغتنمه وقت السحر

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 6-4-2023

لا تتجاهلها .. تناول هذه الأطعمة في رمضان لصحة البنكرياس

التضامن الاجتماعي تجري القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات اليوم

إدانات عربية ودولية شديدة لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. دخول الحمام كثيرا يكشف إصابتك بمرض خطير

علامة في الجلد والعين تكشف إصابتك بمرض خطير

سحورك عندنا .. طريقة تحضير طاجن بطاطس بالجبن

أهمها رقم 3..أطعمة فى السحور للحفاظ على طاقتك خلال الصيام

فيديو

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ