أحمد عمر هاشم: فضل الاستغفار يظهر في زيادة الرزق

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن من فوائد الاستغفار تكمن في قوله تعالى (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ).

وأضاف أحمد عمر هاشم، في لقائه على فضائية "صدى البلد"، أن كذلك من فوائد الاستغفار قوله تعالى (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ).

وأشار إلى أن الله تعالى أمرنا بالاستغفار والإكثار منه، فله فضل كبير، يزيد الرزق والبركة في المال والأهل والولد، ويدخل صاحبه الجنة.

وأوضح، أن فضل الاستغفار يتجلى في الرزق، فالنبي قال "من لزم الاستغفار جعل الله من همه فرجا ومن ضيقه مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب".