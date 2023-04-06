مروة ناجي: بعيط أثناء مشاهدة مسلسل جعفر العمدة

أكدت الفنانة مروة ناجي، أن تجربتها فى مسلسل جعفر العمدة، بالنسبة لها سعادة لا توصف، مؤكدة أن رباعيات مسلسل "جعفر العمدة" تفاعلها بقى أقوى من التترات على السوشيال ميديا.

وأضافت الفنانة مروة ناجي، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن المخرج محمد سامى، فى بداية سماع الأغنية، طالب ببعض الأشياء، وتم العمل على المطلوب.

ولفتت إلى أن :" لما كنت بغني رباعيات مسلسل "جعفر العمدة" كنت مخنوقة من البكاء، وأن المواطنين بدأت تعلق على المسلسل من بداية الحلقات".

وأشارت إلى أنها تبكى أثناء عرض حلقات المسلسل، وأن هناك مفاجأة كثيرة فى حلقات المسلسل المقبلة.