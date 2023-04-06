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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 6 أبريل 2023 : مشاكل صحية

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، ونقاط القوة لديه، أنه شخص متسامح، مثالي، ودود، شخص خيري، مستقل منطقي، لكن نقاط الضعف أنه غير مطيع، متمرد.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 6 أبريل 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

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برج الدلو..حظك اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 : لا تقرض مبالغ ضخمة

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 6 أبريل 2023

استكشاف مشاكل العلاقة وإصلاحها اليوم، سيتم تعيين المشاريع الحاسمة في الوظيفة وستظل الصحة سليمة، ومع ذلك ، قد لا تكون المنطقة النقدية مشرقة بدرجة كافية.  

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

يجب أن تكون تفاعلات العملاء ودية حيث يجب اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالمشاريع اليوم.

‏توقعات برج الدلو صحيا

على الرغم من الجدول الزمني المزدحم ، فقد تنام بشكل عميق في الليل لأن صحتك العقلية ستكون مثالية، قد يواجه بعض الأشخاص مشاكل صحية بسيطة مثل الصداع وآلام المفاصل ومشاكل في المعدة.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد يكون لبعض الأزواج اشتباكات طفيفة بينهم والتي يجب حلها اليوم، سيتم الموافقة على العلاقة من قبل الوالدين وكبار السن في الأسرة، امنح شريكك هدية مفاجأة اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

لا تقرض مبالغ ضخمة اليوم لأن استعادتها ستكون مهمة. 

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