برلمانية: إنشاء المدارس التكنولوجية نقلة إيجابية لتلبية احتياجات سوق العمل

قالت النائب رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها جاء من منطلق كونها مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر ولكونها نموذج يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.

وأضافت اسحق في تصريحاتها لـ صدى البلد أن زيادة الإقبال على التعليم الفنى يأتي شهده المجتمع المصرى من توافر فرص عمل للخريجين بسوق العمل، موضحة أن الهدف من إنشاء المدرسة التطبيقية، ربطها بسوق العمل من خلال نظام التعليم والتدريب، لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة من العمالة المدربة.

وأكملت عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المدرسة التكنولوجية سيمثل نقلة إيجابية لتلبية احتياجات سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير التعليم وربطه بالتشغيل.