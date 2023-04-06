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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: إنشاء المدارس التكنولوجية نقلة إيجابية لتلبية احتياجات سوق العمل

النائب رشا اسحق
النائب رشا اسحق

قالت النائب رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها جاء من منطلق كونها مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر ولكونها نموذج يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.

 وأضافت اسحق في تصريحاتها لـ صدى البلد أن زيادة الإقبال على التعليم الفنى يأتي شهده المجتمع المصرى من توافر فرص عمل للخريجين بسوق العمل، موضحة أن  الهدف من إنشاء المدرسة التطبيقية، ربطها بسوق العمل من خلال نظام التعليم والتدريب، لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة من العمالة المدربة.

وأكملت عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المدرسة التكنولوجية سيمثل نقلة إيجابية لتلبية احتياجات سوق العمل، تنفيذا  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير التعليم وربطه بالتشغيل. 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير التعليم رجال الأعمال التكنولوجيا التطبيقية الحكومة المصرية رشا اسحق

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