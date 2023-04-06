تقرير : 28 % من الأمريكيين يتجهون لشراء الهواتف القابلة للطي

تكتسب الهواتف الذكية القابلة للطي شعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يرى تقرير بحثي جديد أن حوالي 28٪ من مستخدمي الهواتف الذكية يفضلون اقتناء هاتفًا قابلا للطي عند أول عملية شراء قادمة لهم.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن Counterpoint Research أن المستخدمين في الولايات المتحدة يتجهون لشراء الهواتف القابلة للطي بنسبة كبيرة حيث بلغت القاعدة المثبتة للهواتف الذكية القابلة للطي في الولايات المتحدة حوالي 4.7 مليون في عام 2022 .

وذكر التقرير أن شركة سامسونج هي العلامة التجارية الأكثر تفضيلاً لـ 46٪ من المشاركين ، تليها شركة آبل بنسبة 39٪ - على الرغم من عدم إطلاقها لأية هواتف ذكية قابلة للطي - وموتورولا بنسبة 6٪.

ومن المثير للاهتمام أن التقرير كشف أن 49٪ من المشاركين وضعوا الهواتف القابلة للطي في أول اختياراتهم، وعلاوة على ذلك ، فضل المشاركون من الذكور الهواتف القابلة للطي من نوع flip أكثر من الإناث ، في حين أظهر المشاركون من الإناث تفضيلًا أكثر للنوع التقليدي على شكل كتاب.

وسلط التقرير الضوء على أن المشاركين الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 10 آلاف دولار كانوا على الأرجح (41٪) يختارون هاتفًا قابلاً للطي لشراء هاتفهم الذكي التالي، وفي عام 2023 ، من المتوقع أن يصل سوق الهواتف الذكية العالمية القابلة للطي إلى 22.7 مليون هاتف.