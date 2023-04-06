شهادة حياة كريمة الجديدة.. استثمر في الخير بعائد 15% سنويا |تفاصيل

تبذل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة جهوداً غير مسبوقة في سبيل تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز الحماية الإجتماعية، فضلاً عن النهوض بمستوى المعيشة للأسر، والاهتمام بأن يشعر جميع المواطنين بلا استثناء على مكاسب التنمية.

استثمر في الخير من حياة كريمة

وأطلقت الدولة في سبيل الارتقاء بأوضاع المصريين كثير من المبادرات كان على رأسها مبادرة حياة كريمة في العام 2019، والتي لقبت بأم المبادرات، وتعمل وفقاً لمعايير أساسية لاختيار الاسر الأكثر احتياجاً.

كما ان الفئات المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة (الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والمراكز المستهدفة، الشباب القادر على العمل، الأيتام والأطفال، كبار السن، النساء المُعيلات والمطلقات، الأشخاص ذوي الهمم، مرتكزات المبادرة).

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة شهادة "حياة كريمة"، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الخير"، وهي شهادة ادخارية من بنك ناصر الاجتماعي، مدتها 3 سنين للأفراد والشركات والمؤسسات، بعائد سنوى 15%، والعائد منها سيكون مناصفة بين المستثمر وخدمة المواطنين في مؤسسة حياة كريمة.

ووقع البروتوكول مصطفى عمر رئيس قطاع الأعمال المصرفية ببنك ناصر الاجتماعي، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، وأعضاء بنك ناصر الاجتماعي وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر الوزارة.

ويأتي هذه البروتوكول إلحاقًا بالبروتوكول الأساسي، الذي تم توقيعه في يناير 2022، بين مؤسسة "حياة كريمة" وبنك "ناصر الاجتماعي"، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتأهيل المنازل في أسوان وفتح دفاتر توفير للأيتام ولخدمة ذوي الهمم، وذلك في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك شراكة مستمرة ومتواصلة مع مؤسسة " حياة كريمة"، كما أن المؤسسة لديها أياد بيضاء في تطوير قرى الريف المصري، مثنية في الوقت ذاته على إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وآخرها مبادرة " كتف في كتف"، مشيرة إلى أنه تعد من أهم وأبرز المبادرات التي اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأضافت "القباج" أن بنك ناصر الاجتماعي يسعي إلى تطوير خدماته المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية عبر تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الجهات، وذلك بهدف توفير الرعاية المتكاملة، والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسي مستدام، حيث يعد البنك أحد أكبر المصارف العاملة في السوق المصري والذي يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا وهى المهمة التي أداها بجدارة.

منافسة بالسوق المصرفي المصري

وحول الشهادة فإن؛

مدة الشهادة تبلغ ثلاث سنوات.

يتم صرف العائد الذي يتم تحديده طبقاً للسياسات الإئتمانية المطبقة لدى البنك سنويا.

يبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار ولا يتم صرفه بالكامل.

يحصل صاحب الشهادة علي نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية والنصف الآخر كحد أدنى يتم توجيهه للمؤسسة.

الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه للأفراد والمؤسسات.

عائد الشهادة يحدد طبقًا للسياسات الائتمانية المطبقة لدى بنك ناصر الاجتماعي.

يذكر أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلنا عن إصدار شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات، يعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

الشهادة الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريا، أما الشهادة الثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

كما أصدر البنك الزراعي المصري شهادة الخير الجديدة بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أعوام، بعائد 19في المائة يصرف شهريا' وبعائد 19.5 في المائة يصرف سنويًا.

وأكد البنك الزراعي المصري أن شهادة الادخار الجديدة متاحة في كافة فروع البنك، وتصدر بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الإقتراض بضمانها.

وكذلك أعلن بنك القاهرة تعديل سعر العائد على شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهرياً، وإصدار شهادة بريمو جولد ذات العائد المتناقص بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% ؜للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

وأعلن البنك التجاري الدولي CIB مصر طرح شهادة ادخار ذات آجال 3 سنوات بسعر فائدة سنوي مرتفع 22% يصرف العائد شهريا، وهو أعلى عائد مقدم على مستوى كافة البنوك.

ويطرح البنك الشهادة الجديدة ذات العائد الثابت المرتفع على الجنيه المصري تحت اسم (Wealth)، ويبدأ شراها من أول 3 ملايين جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه، وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني.

ويقدم البنك حزمة أخرى من الشهادات بدوريات صرف مختلفة وحد أدنى أٌقل للشراء، بحيث تتماشى مع إمكانيات كل العملاء.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس 30 مارس 2023،.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.

وسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للإيداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان - بحسب بيان صادر عن البنك المركزي بشأن قرار الفائدة، الخميس 30 مارس 2023.