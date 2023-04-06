عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير : استعدادات مكثفة لزراعات الموسم الصيفي

الأراضي
الأراضي

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن دور وزارة الزراعية بأجهزتها المختلفة كبير للغاية وله أهمية حيوية في نهاية الموسم الشتوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»: «أوشك الموسم الشتوي على الانتهاء ونحن على أعتاب حصاد المحاصيل الشتوية الرئيسية، وأهمها القمح وبنجر السكر، ولكننا نستعد للموسم الصيفي من خلال استعدادات إعداد الأرض للزراعة ولجان للمتابعة الميدانية بالأخص في مجال مكافحة الآفات».

وتابع: «المحاصل الصيفية هذا العام لأول مرة يتم إعلان أسعار ضمان لها، لأول مرة في تاريخ مصر، وهي محاصيل في غاية الأهمية واكتسبت أهمية كبيرة بعد الأزمات المتلاحقة بداية من كوفيد 19 وأزمة سلاسل الإمداد وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي محاصيل الذرة الشامية وعباد الشمس والفول الصويا».

وأكد: «هناك استراتيجية منضبطة للتوسع في زراعة المحاصيل المهمة»، مشيرا إلى أنه تم إعلان أسعار ضمان للمحاصيل منها الفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن، والذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن والذرة الصفراء 9500 جنيه للطن.

الاقتصاد الزراعي وزارة الزراعية الزراعية إكسترا نيوز المحاصيل الشتوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد

عاجل .. أليو ديانج يغادر الأهلي نهاية الموسم.. تفاصيل

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

الإمارات تشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية بشأن الأقصى

بصمة فيتوريا .. منتخب مصر يقفز 4 مراكز في التصنيف العالمي

إسلام عنان: ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لاختفاء الشعاب المرجانية وانتشار الطاعون

بقيمة 348 مليون دولار.. 6.3% ارتفاعا بصادرات مصر الهندسية خلال فبراير 2023

القومي للبحوث يقدم وصفة سحرية للتغلب على مشقة صيام رمضان

أغذية تساعد الطلاب على التركيز في المذاكرة وعدم النسيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب محمد صلاح| سر غضب جماهير ليفربول.. وموقف المدير الفني للفريق

بعد تصريحات محمد صبحي .. هل الصوم يعالج السرطان؟

محمد فؤاد صغر 20 سنة.. معلومات عن تكميم المعدة

تحذيرات لمرضى الحساسية بعدم مغادرة المنزل.. تقلبات جوية تصيب المواطنين بالقلق

فيديو

أحمد بدير: أنا مش قد هياتم.. وموافق أكون مطبلاتي

محمد صبحي يكشف مخطط حكومة عالمية لتدمير البشرية| فيديو جراف

لحظات سقوط رجل روسي من الطابق 19.. ما حدث كان مفاجأة

إنذار للتمثيل.. قصة غريبة تطارد مدرب الزمالك الجديد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ