الأوقاف تكشف جهودها في الربع الأول من العام الجاري.. تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة.. وأعلى عائد شهري في تاريخ الوزارة خلال شهر مارس

الأوقاف في الربع الأول من العام الجاري:

أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية مارس 2023م

تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادة (400) جنيه في بدل صعود المنبر

تنفيذ (114) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا لـ 8800 إمام وواعظ وإداري

تنفيذ 93 قافلة دعوية للمناطق النائية والحدودية



حققت وزارة الأوقاف عددًا من الإنجازات خلال الربع الأول من عام 2023م من أهمها :

أولًا : تحسين الأحوال المالية للأئمة بزيادة قدرها (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر من 1/ 3/ 2023.



ثانيًا : في مجال التدريب والتثقيف

نفذت وزارة الأوقاف (114) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من (8800) إمام وواعظة وإداري، وذلك على النحو التالي:

أ- الدورات الدولية

1. دورة أئمة تنزانيا، في الفترة من 2/ 2/ 2023م حتى 11/ 2/ 2023م، لعدد (9) أئمة من دولة تنزانيا و (9) أئمة من جمهورية مصر العربية.

2. دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م لعدد (14) من دول (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، و (8) من جمهورية مصر العربية.

ب- الدورات الداخلية

1. عقد الدورة المتكاملة الدفعة السادسة من الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم (86) إمامًا وواعظة، في الفترة من 9/ 1/ 2023م حتى 9/ 3/ 2023م.

2. عقد دورة متخصصة في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي لعدد (83) إمامًا وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

3. عقد (10) دورات لـ(143) متدربًا في مجال الحاسب الآلي، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1312) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

4. عقد دورة عالية المستوى لعدد (100) إمام، بأكاديمية الأوقاف الدولية.

5. عقد دورة تنمية المهارات لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد (116) معلمًا.

6. عقد (6) دورات متخصصة للأئمة والإداريين بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد (353) إمامًا.

7. عقد (6) دورات عن بُعد (أون لاين) لعدد (230) إمامًا.

8. عقد (56) دورة في فقه الصيام للأئمة بالمديريات الإقليمية لعدد (4517) إمامًا.

9. عقد (18) دورة في التوعية السكانية وتنظيم النسل لعدد (940) إمامًا.

10. عقد معسكرين تثقيفيين للطلبة الوافدين لعدد (100) طالب وافد بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

11. عقد (14) دورات في فن الخطابة وضوابط الخطبة الدينية لعدد (2100) إمام من أئمة القاهرة الكبرى.

ثالثًا : في مجال الدعوة

1. تسيير ( 93 ) قافلة مشتركة للمناطق النائية والحدودية.

2. عقد ( 13 ) ندوة بالتعاون مع صحيفة عقيدتي.

3. عقد ( 8 ) ندوات للرأي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

4. عقد ( 124 ) مجلسًا للإقراء.

5. عقد ( 112 ) مجلسًا للإفتاء.

6. عقد ( 5639 ) برنامجًا تثقيفيًّا للطفل.

7. عقد ( 1000 ) لقاء ضمن برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف.

8. عقد ( 89 ) درسًا منهجيًّا للواعظات.

9. اعتماد ( 746 ) خطيبًا بنظام المكافأة على بند التحسين.

10. اعتماد ( 9 ) واعظات.

11. اعتماد ( 271 ) خطيبًا لإقامة الشعائر.

وخطة دعوية غير مسبوقة خلال شهر رمضان 1444هــ على النحو التالي:

أ: البرامج الدعوية بالمساجد

1. إقامة ملتقى الفكر الإسلامي للأئمة والعلماء، حيث يقام لأول مرة في (27) مديرية على مستوى الجمهورية، ويقام ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة عقب صلاة التراويح.

2. إقامة ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات، حيث يقام لأول مرة بـ(19) مسجدًا، ويقام ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب صلاة الظهر.

3. إقامة درس العصر ودرس السهرة للأئمة، ودرس الواعظات، بجميع المساجد طوال شهر رمضان.

4. عقد خاطرة الفجر وخاطرة التراويح (خمس دقائق) للأئمة، بجميع المساجد طوال شهر رمضان.

5. عقد مجالس الإقراء والتفسير والفقه والحديث والسيرة النبوية والإفتاء بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر.

6. إقامة درس السيدات للواعظات، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، بنحو ثلاثة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية.

7. إقامة درس النشء لأئمة وواعظات الأوقاف، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر، بنحو ثلاثة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية.

8. عقد برنامج المنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف، يومان في الأسبوع عقب صلاة العصر في ألف مسجد.

9. عقد سهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة، يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بقصور الثقافة بالجمهورية.

10. عقد ملتقى الأجيال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بمراكز الشباب والأندية الرياضية بالجمهورية.

11. إقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية.

12. إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجدًا.

13. سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجد.

ب: البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

- البرامج التلفزيونية

1. برنامج: أسماء الله الحسنى، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويذاع على الفضائية المصرية، والنيل لايف، والنيل الثقافية.

2. برنامج: في رحاب القرآن الكريم، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

3. برنامج: ملتقى الفكر الإسلامي، ويذاع على قناة النيل الثقافية.

4. فقرة دينية بعنوان: في رحاب رمضان، ببرنامج صباحنا مصري على الفضائية المصرية.

5. الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

6. برنامج: فوارس الإسلام، ويذاع على القناة الأولى.

7. برنامج: لقاء الإيمان، ويذاع على قناة النيل الثقافية للواعظات من مسجد السيدة نفيسة.

8. برنامج: صباح القاهرة، ويذاع على قناة القاهرة من مسجد النور بالعباسية.

9. برنامج: لقاء الإيمان، ويذاع على القناة الثانية من مسجد النور بالعباسية.

10. برنامج: كاتب ورأي، ويذاع على قناة مصر الزراعية.

11. برنامج: سفراء دولة التلاوة، لأئمة الأوقاف حول العالم، ويذاع على قناة الناس.

12. احتفال وزارة الأوقاف بالعاشر من رمضان بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) الجمعة 31 مارس.

- البرامج الإذاعية

1. خاطرة دعوية، ويذاع على إذاعة القرآن الكريم، للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2. أسماء الله الحسنى، ويذاع على إذاعة القرآن الكريم، للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

3. داعيات إلى الله، ويذاع على إذاعة القاهرة الكبرى.

جـ: المسابقات التشجيعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة

1. مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية.

2. مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.

3. مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي.

4. مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم (رمضان شهر القرآن).

د: المقالات التي تنشر عبر بعض الصحف

1. مقال أسبوعي لوزير الأوقاف بصحيفة الأهرام.

2. خاطرة يومية لوزير الأوقاف بصحيفة الجمهورية.

3. خاطرة أسبوعية لوزير الأوقاف بصحيفة عقيدتي.

4. مقالات يومية لأئمة وواعظات الأوقاف بصحيفة الأهرام يوميًّا.

5. مقالات بصحيفة عقيدتي واللواء الإسلامي وغيرهما من الصحف للأئمة والواعظات على مدار الشهر الكريم.

رابعًا : في مجال الدعوة الإلكترونية

1. إطلاق عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية.

2. إطلاق صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعنوان: "موفدو الأوقاف المصرية" تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير عالميًّا، وفي سبيل التواصل المستمر مع موفدي وزارة الأوقاف بالخارج وإطلاعهم على كل جديد في مجال الخطاب الديني، فضلا عن إبراز أهم أنشطتهم الدعوية والقرآنية.

3. برنامج : مع الصائمين ويذاع على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط للواعظات من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

4. برنامج : خواطر رمضانية، على موقع اليوم السابع وصوت الأمة الإلكتروني.

5. برنامج : اعرف دينك، على موقع القاهرة 24 الإلكتروني.

6. برنامج : رقائق، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكتروني.

7. برنامج : برقيات، من تقديم واعظات وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكتروني.

8. برنامج : مقالات، من تقديم أئمة وواعظات وزارة الأوقاف على موقع بوابة الأهرام الإلكترونية.

9. برنامج : لقاء النوابغ، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

10. برنامج : من روائع الابتهال، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

11. برنامج : قرآن يتلى، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية. 12. ترجمة خطبة الجمعة إلى عدد من اللغات الأجنبية، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خامسًا : في مجال خدمة القرآن الكريم والمسابقات الدولية

1. تم عقد المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم في القترة من 4-8 فبراير 2023 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمشاركة ( 99 ) متسابقًا من ( 56 ) دولة ، وانتهت بفوز ( 2 ) متسابقين في الفرع الأول ، و (3) متسابقين في الفرع الثاني ، و (1) متسابق في الفرع الثالث ، و(1) متسابق في الفرع الرابع، و (3) متسابقين في الفرع الخامس، و (1) متسابق في الفرع السادس، و (1) متسابق في الفرع السابع، و (1) متسابق في الفرع الثامن.

2. تم عقد أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات: (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح) بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات خلال شهر رمضان 1444هـ.

سادسًا : في مجال التأليف والترجمة والنشر

3. تم تأليف وترجمة ونشر (15) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (419) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، على النحو التالي :

• تم تأليف ( 3 ) كتب جديدة هي : (دراسات في علوم القرآن - أخلاقنا - موسوعة الثقافة الإسلامية)، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (117) كتابًا.

• تم ترجمة كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (141) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

• تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار ( 3 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (55) كتابًا ، كما تم ترجمة (4) إصدارات ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (65) كتابًا ، كما تم إصدار ( 2 ) كتاب جديد ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (23) إصدارًا، كما تم إصدار (3) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" للنشء باللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (15) كتابًا.



سابعًا : في مجال عمارة المساجد

4. إحلال وتجديد وصيانة وتطوير (146) مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد بتكلفة تقدر بنحو (161,984,015) جنيهًا من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

5. تم افتتاح (517) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا، منها (417) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(100) مسجد صيانة وتطويرًا.

6. تم فرش (1149) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (335371) مترًا من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت (68,584,950) جنيهًا.

ثامنًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

تم صرف أكثر من (60) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها:

1. تم صرف (9,199,457) جنيهًا للإعانات وتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

2. تم صرف (8,077,000) جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

3. (42,940,000) حصيلة صكوك الأوقاف ، وتم ترجمتها إلى (244) طنًّا من لحوم الأوقاف؛ ليبلغ عدد المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة (244) ألف أسرة.

تاسعًا : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

1. تمت المشاركة في معرض القاهرة الدولي رقم (54) للكتاب ، وقد بلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات (821783) جنيهًا.

2. تم عقد المسابقة الأولى للمواهب للطلاب الوافدين يناير 2023م وحصل عدد (4) طلاب وافدين على مكافآت مالية، وحصل (11) طالبًا على مكتبات علمية قيمة.

3. إهداء عدد (5) مكتبات إلى دول: (موريتانيا - فنزويلا - البرازيل - تنزانيا - أورجواي) بإجمالي (5740) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

4. (860) منحة دراسية بإجمالي (1,204,000) جنيه، للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

5. تم تنفيذ (3) معسكرات تثقيفية للأئمة والوافدين.

6. عقد (3) مجالس للفقه ، و(6) مجالس للحديث ، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

عاشرًا : هيئة الأوقاف المصرية

1. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد شهري في تاريخها، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /3/ 2023م حتى 31/ 3/ 2023م مبلغًا وقدره (306,732,153) جنيهًا ، بزيادة قدرها (66,856,636) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 27.9% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م ، وبزيادة قدرها (185,126,760) جنيهًا ، بنسبة قدرها ( 152.2% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021م، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف.

2. وحققت هيئة الأوقاف في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2022/ 2023 مبلغًا وقدره ( 633 مليون و 218 ألف ) جنيه بزيادة قدرها ( 104 مليون و 98 ألف ) جنيه بنسبة قدرها ( 19,7% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها (242مليون و441 ألف) جنيه بنسبة قدرها ( 62% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021م.

3. حققت هيئة الأوقاف خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الحالي 2022/ 2023 مبلغًا وقدره (مليار و648 مليون) جنيه بزيادة قدرها (218مليون و706 ألف) جنيه بنسبة قدرها ( 15,3% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وبزيادة قدرها (455 مليون و829 ألف) جنيه بنسبة قدرها ( 38,2% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021.