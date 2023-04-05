استعدادا للعشر الأواخر من رمضان | إجراء مهم لـ الأوقاف بشأن الاعتكاف

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار التدريب والتأهيل المستمر واستعدادًا للعشر الأواخر من رمضان، انطلاق ثلاث دورات عن بُعد تحت عنوان: آداب الاعتكاف، الأولى لأئمة دولتي الجزائر وتنزانيا، والثانية لأئمة مرسى مطروح والبحر الأحمر، والثالثة للواعظات المعينات والمتطوعات، وذلك عبر تقنية ( zoom ) حاضر فيها الدكتور محمود ربيع جمعة مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف.



وقد أكد أن الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان وأن الغرض من الاعتكاف به إحياء ليالي الشهر الكريم وقراءة القرآن والذكر والدعاء وتهذيب النفس والتضرع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، موضحًا الآداب العامة للاعتكاف وشروطه والقضايا الفقهية المتعلقة به.

سنة الاعتكاف وضوابطه

في إطار إعداد وزارة الأوقاف لإقامة سنة الاعتكاف في أكثر من ستة آلاف مسجد نؤكد أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العشر الأواخر من رمضان ، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنته (صلى الله عليه وسلم)، وقد أعدت لاعتكاف هذا العام نحو 6200 مسجد على مستوى الجمهورية.

على أن إقامة هذه السُنَّة تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم لتحقيق غاياتها ومقاصدها ، وهو ما جعلنا نحرص على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية .

مع التأكيد على الآتي :

1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف .

2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم .

3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد .

4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف ، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة ، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم .

5. يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة .



آلية المشاركة في الاعتكاف

وأكدت على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد ، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف ، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى - أيضا- أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن.

وشددت على جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شئون الاعتكاف بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه.

ولأي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على أي من هذه الهواتف :(01015711280/01146702020/01552563217/01223344789)، وتنشر الأوقاف لاحقًا أسماء جميع المساجد المخصصة للاعتكاف على مستوى الجمهورية ليبدأ فور نشرها تسجيل الراغبين في الاعتكاف.