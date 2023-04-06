سليمان جودة: الأجواء بالسعودية في رمضان لها روحانيات كبيرة

أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن وزارة الثقافة وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كانت مسئولة عن موسم الرياض، بينما وزارة الثقافة السعودية هي المسئول الأول عن موسم رمضان.

وقال سليمان جودة، خلال لقاء له لبرنامج ساعة زمن"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، إن الاجواء في السعودية، بها روحانيات كبيرة سواء في مكة والمدينة، وتكون الأجواء حاضرة في كل العالم.

وتابع الكاتب الصحفي سليمان جودة، كان هناك احتفالية بمناسبة رمضان، وتم عمل مسابقات قرآن كريم ومسحراتي رمضان، إضافة إلى فعاليات متميزة.

لا تقاس بأي عمرة.

وأشار سليمان جودة إلى أن الروحانيات في المسجد الحرام والمسحد النبوي متميزة في رمضان، خاصة أن العمرة في هذا الشهر لا تقاس بأي عمرة.