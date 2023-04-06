بعد إطلاق الصواريخ على المستوطنات.. تحذيرات خطيرة من الخارجية اللبنانية لإسرائيل

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، إن لبنان حريصة على الهدوء والاستقرار في جنوب البلاد، وذلك بعد إطلاق عناصر مجهولة صواريخ بتجاه إسرائيل على الحدود بين البلدين.

وأضافت الخارجية اللبنانية في بيان لها اليوم: "مستعدون للتعاون مع قوات حفظ السلام جنوب لبنان "اليونيفيل" واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء".

وحذرت الخارجية اللبنانية إسرائيل من أي تصعيد تقوم به في الأراضي اللبنانية، قائله: "نحذر من نيات إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وأوضخت الخارجية اللبنانية، أن لبنان يؤكد مجددا كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

ومن جانبه، أعلن الجيش اللبناني، أنه يقوم بتسيير دوريات في المناطق التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش اللبناني في بيان له اليوم، إنه يتم تسيير دوريات في المنطقة الحدودية مع إسرائيل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في قضاء صور.

وأضاف الجيش اللبناني، أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين ونسير دوريات بالتعاون مع اليونيفل.