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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاضرة تثقيفية حول صحة ذوي الهمم بسيناء

أنشطة ثقافية وفنية
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصر ثقافة العريش

عقد قصر ثقافة العريش  محافظة شمال سيناء،  محاضرة  تثقيفية حول « صحة ذوى الهمم فى رمضان» للإعلامية هدى فاروق، تحدثت عن فوائد صيام شهر رمضان على صحة الإنسان ، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بليالى رمضان الثقافية والفنية أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل،  بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

كما عقد قسم « الشباب والعمال»  ورشة فنية للوحات سيناوية بخامة الجلد الطبيعى للاستاذ شعبان جمعة موجه تربية فنية، تحدث عن أنواع الجلود المستخدمة والتصميمات المناسبة لخامة الجلد الطبيعى والأدوات المستخدمة فى الورشة مثل آلة الحرق والضغط، تحدث أيضا عن الأشكال المختلفة لتشكيل الجلد من تصفير وحرق وتصميم الرسومات على الجلد ، إشراف وتوجيه الفنانة إيناس سمير مدير القصر.

مكتبة النجاح تشارك بفعاليات أنشطة رمضان الثقافية والفنية بشمال سيناء 

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح  ورشة ابداع فنى لرواد المكتبة استخدم فيها الألوان الخشبية والفلوماستر، بتوجيه من مسعود نصار مسئول النشاط   وإدارة عبدالسلام سالم.

 رمضان برائحة الجنة :

 

ونظمت مكتبة ضاحية السلام ، محاضرة بعنوان « رمضان برائحة الجنة» حاضرها الاستاذ محمد أحمد  ، تحدث عن روحانيات  وأجواء شهر رمضان الكريم التى تؤثر فى شخصية وسلوك الأفراد ، أعدها اسماعيل رضوان مدير المكتبة .
 

 

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سيناء ثقافة محاضرة صحة ذوى الهمم

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