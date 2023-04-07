انتبه.. النوم أقل من 7 ساعات يوميا يصيبك بمرض شهير

يعد النوم أهم ما يحتاجه الإنسان للراحة فإن عدم النوم جيدًا ليس شيئًا لتمجيد أو مشاركة الميمات الرطبة.

و يمكن أن يكون لقلة النوم تداعيات خطيرة على الصحة الجسدية والعقلية وفقال India com.

يمكن أن يكون للوقت المطول دون نوم كافٍ وجيد تأثير سلبي على الصحة العقلية والجسدية.

ويجب أن يحصل الشخص البالغ على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد يوميًا حتى يعمل الجسم على النحو الأمثل.عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يستنزف الجسم جسديًا وعقليًا. يمكن أن يؤدي النوم الرديء أيضًا إلى تعريض قلبك وكليتك وصحتك العقلية للخطر.

كما يعد النوم الجيد ليلاً لا يقل أهمية عن الطعام والهواء ، ولكن يتم التغاضي عنه في الغالب.

في ثقافة حيث يتنافس الناس في الغالب في سباق مع الزمن ، الجميع مشغولون في العمل الجاد ويحاولون أيضًا الحفاظ على حياة متوازنة والنوم لا يجعل حقًا مكانًا ذا أولوية. لكن في كثير من الأحيان ، في هذه الثقافة الصاخبة ونمط الحياة العادي ، فإننا نقلل من أهمية دورة النوم الجيدة.

كثير منا يصبح غريب الأطوار أو ينزعج بسهولة عندما نستمر في قلب السرير. والآثار الصحية طويلة المدى بسبب قلة النوم هي أشياء حقيقية يجب على المرء أن يراقبها.

فيما يلي مشاكل صحية بسبب قلة النوم

نزلات البرد أو الانفلونزا

يشفي جسمنا ويتعافى عندما ننام ، ويطلق جهاز المناعة لدينا بروتينات تسمى السيتوكينات ، وفقًا لمايو كلينك ، فإن بعض هذه البروتينات تساعد في مكافحة الالتهاب أو العدوى في الجسم. وبالتالي ، يمكن أن يقلل الحرمان من النوم من إفراز السيتوكينات مما يقلل من مستويات المناعة لدينا أيضًا.