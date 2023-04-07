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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يشيد بقرار إدارة الزمالك بعدم التعاقد مع هيرليتش لهذه الأسباب

صدى البلد

أشاد محمد بركات بالجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي بعد تعثر التفاوض مع الألماني هايكو هيرليتش.


وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إن مدحت عبد الهادي يملك خبرة العمل في نادي الزمالك أكثر من مرة بعدما عمل مساعداً عدة مرات مع مدربين أجانب.


وأشار إلى أن عبد الواحد السيد مدير الكرة الجديد كادر إداري مميز ويملك تاريخاً كبيراً مع الزمالك ومن الرائع أن يتم صناعة كوادر مميزة.


وأشاد بركات بقرار إدارة الزمالك بسبب عدم إتمام التعاقد مع هيرليتش موضحاً أن الزمالك لم يتعامل تحت ضغط رغم تراجع نتائجه في الفترة الماضية ورفض شروط هيرليتش بالحصول على عقده كاملاً حال الرحيل.

الزمالك مدحت عبد الهادي نادي الزمالك عبد الواحد السيد محمد بركات

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