خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة الرجاء المغربي

أسفرت قرعة دور الربع نهائي للبطولة الإفريقية، عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي.



وكتب أحمد حسن فى تصريحات على لسان محمد بركات قائلا "محمد بركات: كلنا ورا الأهلي من أجل اللعب بالسعة الكاملة لستاد القاهرة أمام الرجاء.. مش عايز يكون في مكان فاضي لـ "رِجل" في الاستاد يوم المباراة".



وكانت القرعة قد وضعت الوداد المغربي أمام سيمبا التنزاني، كما وضعت الأهلي المصري أمام الرجاء المغربي، والترجي التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري، وشباب بلوزداد الجزائري ضد صن داونز الجنوب أفريقي.

