حسن الرداد وأوس أوس وبدرية طلبة .. ضيوف شرف سكة سفر 2

انضم عدد من النجوم المصرية كضيوف شرف في الجزء الثاني من المسلسل السعودي الكوميدي "سكة سفر 2" والمقرر عرضه ابتداء من ٢١ رمضان.



ويضم الموسم الثاني من المسلسل ضيوف شرف من الفنانين المصريين وأبرزهم "حسن الرداد - بدرية طلبة - محمد أسامة أوس أوس".



وكشف الإعلان الدعائي للعمل عن بعض المشاهد الكوميدية التي يعيشها الأشقاء الثلاثة أبطال العمل وهم: سعد عزيز، محمد الشهري، صالح أبو عمره ضمن أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه حول دعوة خالهم لهم بفندق في منطقة الجنوب لاستلام ورث والدتهم ليتورطوا في هذا الفندق ومشاكله القانونية ثم يجدون أنفسهم في العديد من المشاكل والصعوبات والتي تناقش بشكل كوميدي ساخر.



ولاقى المسلسل في جزئه الأول نجاحا كبيرا مما دفع صناع العمل لإنتاج الموسم الثاني منه وعرضه في رمضان 2023

وعبر المخرج المصري "رامي رزق الله" عن سعادته بالعمل لأول مرة في السعودية متمنيا نجاح التجربة في موسمها الثاني

وكان من المقرر أن يُعرض مسلسل "سكة سفر 2" مع بداية موسم دراما رمضان الحالي، قبل أن يتم تأجيل عرضه ولكن بعد نجاح تغريدات جمهور المسلسل بمنع تأجيل المسلسل تقرر عرضه

بداية من 12 إبريل الممقبل الموافق 21 رمضان على قناة "MBC 1" وتطبيق شاهد

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