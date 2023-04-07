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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توقيع تامر عاشور .. شيرين عبد الوهاب تستعد لـ "عودتني الدنيا"

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان “ عودتني الدنيا ” ، وذلك خلال الفترة القادمة .

الأغنية من كلمات أحمد المالكي ، وألحان تامر عاشور ، ومن توزيع نابسلي . 

منشور أحمد المالكي 

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ومن ناحية أخري تحيى الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بدبى يوم الجمعة 28 إبريل ضمن حفلات عيد الفطر.

كشف الملحن محمد أحمد مدين عن سر ظهور شيرين عبد الوهاب في صورة صادمة لها داخل أحد الاستوديوهات وكانت بوزن زائد. 

وقال محمد أحمد مدين في لقاء ببرنامج إنسايدر بالعربي: “إن شيرين عبد الوهاب تستعد لتقديم 3 أغاني جديدة استقرت عليها الفترة الماضية وقامت بتسجيلها ولذلك ظهرت في الأستوديو مؤخرا". 

 

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب تامر عاشور ظهور شيرين عبد الوهاب عودتني الدنيا

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