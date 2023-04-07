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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور يكشف مفاجأة بشأن أزمة حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن مفاجأة بشأن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز .

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" اللائحة تنص علي طلب حكام اجانب قبل المباراة ب١٤ يوم و اتحاد الكرة اعلن عن موعد اللقاء من ١٣ يوم  بس خلاص".

 

 

وكان بيراميدز طلب استقدام حكام أجانب لمباراة نهائي كاس مصر أمام الأهلي ولكن اتحاد الكره و بيريرا رئيس لجنه الحكام رفضوا الأمر وقرروا إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري .

 

وتقام مباراة نهائي كاس مصر بين الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين المقبل علي ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

 

الأهلى الزمالك اتحاد الكرة كأس مصر خالد الغندور رئيس لجنة الحكام

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