الغندور يكشف مفاجأة بشأن أزمة حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن مفاجأة بشأن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" اللائحة تنص علي طلب حكام اجانب قبل المباراة ب١٤ يوم و اتحاد الكرة اعلن عن موعد اللقاء من ١٣ يوم بس خلاص".

وكان بيراميدز طلب استقدام حكام أجانب لمباراة نهائي كاس مصر أمام الأهلي ولكن اتحاد الكره و بيريرا رئيس لجنه الحكام رفضوا الأمر وقرروا إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري .

وتقام مباراة نهائي كاس مصر بين الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين المقبل علي ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .