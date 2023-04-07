اليوم.. بدء عرض مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي

يبدأ اليوم الجمعة، عرض مسلسل “تحت الوصاية"، للنجمة منى زكي على منصة watch it المصرية، إضافة إلى منصة شاهد السعودية والتي حصلت على حقوق شراءه في مصر بجانب الدول العربية.

قصة مسلسل تحت الوصاية

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

تقدم منى زكي شخصية حنان، وهي ربة منزل وأم لطفلين في منتصف الثلاثينات من عمرها، لا تثق بنفسها ولا بقدرتها على تغيير واقعها، لذا تكتفي برعاية بيتها وطفليها في مسلسل "تحت الوصاية". وبعد وفاة زوجها، تجد نفسها وحيدة في مواجهة مجتمع يظلمها، فتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعاً لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل. تقرّر امتهان الصيد وتخوض مغامرة في عالم البحر وتتغلب على التحديات التي واجهتها، سعياً وراء حقها في الحفاظ على حقوق طفليها والإنفاق عليهم.

يضم العمل إلى جانب النجمة منى زكي، كل من دياب، رشدي الشامي، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، خالد كمال، ثراء جبيل، علي الطيب، إخراج أحمد شاكر خضير، كتابة شيرين وخالد دياب.