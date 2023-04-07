العظمى 38 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

طقس اليوم.. قدمت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 7 إبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.



حالة الطقس



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل الدافئ على السواحل الغربية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 32 19

الاسكندرية 23 16

الاسماعيلية 31 17

الغردقة 31 16

المنيا 34 17

سوهاج 36 19

أسوان 38 19