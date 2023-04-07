حبس 4 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 4 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهما في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.



وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من (مركز شرطة القناطر الخيرية) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وكانت قد وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بقيام عناصر اجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الاسلحة النارية متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الاجرامي، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة المقدم محمد رفعت ابوسريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ومعاونة النقيب طه سعيد والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد أشرف والنقيب عبد الحميد عصمت، تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :- ضبط (شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى ) .



كما ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش - الهيروين" 30 قرص مخدر لعقار "ترامادول" ومبلغ مالى -هاتف محمول).



كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان حساس).



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (260,000 مائتان وستون ألف جنيه تقريباً) وتم تحرير محضر بالضبطيات وتولت النيابة التحقيقات.